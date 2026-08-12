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DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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19:08 | 12/08/2026
(TBTCO) - Trong chuỗi Roadshow công bố kế hoạch IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" văn hóa, dựa trên hệ sinh thái truyền thông, giải trí và mô hình khai thác thương mại 360 độ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau một tuần, lượng cam kết mua đã đạt 65%, trong khi nhiều nghệ sĩ cũng là cổ đông.
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Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức chuỗi Roadshow, công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời giới thiệu mô hình kinh doanh và định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 tới nhà đầu tư.

Hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trước thềm niêm yết

Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC rút chiếc điện thoại từ trong túi, giơ lên trước khán phòng và nhấn mạnh, chỉ với chiếc điện thoại này, ngay lập tức có thể tiếp cận đại nhạc hội “Anh Trai Say Hi”, cùng một thế giới trải nghiệm đa dạng, từ giải trí, mua sắm, trò chơi điện tử đến thời trang, ẩm thực.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, ông Đinh Bá Thành cho rằng, DatVietVAC góp phần định hình một lối sống mới và kiến tạo những trào lưu văn hóa, với tầm nhìn thay đổi cách công chúng nhìn nhận về truyền thông và giải trí.

“Những con số sau hơn 30 năm cho thấy, DatVietVAC hoặc đầu tiên, hoặc dẫn đầu” - Chủ tịch DatVietVAC nhấn mạnh.

DatVietVAC IPO
Nguồn: DatVietVAC.

Theo lãnh đạo DatVietVAC, doanh nghiệp đang hội tụ đủ các nhân tố “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để phát triển.

Về thiên thời, ông Đinh Bá Thành nêu rõ, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện tầm nhìn mới về vị thế của công nghiệp văn hóa trong định vị quốc gia.

Bên cạnh đó là các chính sách phát triển hạ tầng, các ưu đãi khả thi về chính sách, trong đó có 2 năm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, 4 năm giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm 5% thuế giá trị gia tăng.

Về địa lợi, theo Chủ tịch DatVietVAC, ngành truyền thông và giải trí toàn cầu được dự báo đạt 3.500 tỷ USD vào năm 2029. Trong số 1.600 doanh nghiệp truyền thông và giải trí niêm yết toàn cầu, DatVietVAC là hệ sinh thái duy nhất có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lớn hơn 40%.

Về nhân hòa, DatVietVAC sở hữu một nền tảng đặc biệt, một hệ sinh thái vững chắc.

DatVietVAC khai thác tài sản trí tuệ (IP) theo mô hình 360 độ, tạo nhiều tầng doanh thu từ chương trình, tổ chức sự kiện, khai thác thương mại nghệ sĩ, vật phẩm..., cùng các sản phẩm gắn với cộng đồng 2 triệu người hâm mộ. Đồng thời hướng tới quốc tế hóa nội dung và nâng tầm vị thế của nghệ sĩ Việt Nam.

Riêng chương trình “Anh Trai Say Hi” đã đạt 606 tỷ đồng trong năm 2025.

“Với ba trụ cột nêu trên, DatVietVAC có lẽ là hệ sinh thái duy nhất có tiềm lực để trở thành kỳ lân văn hóa” - ông Đinh Bá Thành nhấn mạnh.

DatVietVAC IPO
Ông Đào Văn Kính - Tổng Giám đốc DatVietVAC chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: DatVietVAC.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đào Văn Kính - Tổng Giám đốc DatVietVAC nhấn mạnh, đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn vào hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Công nghiệp giải trí Việt Nam đang bùng nổ, tiềm năng tăng trưởng hai con số, bùng nổ từ tiêu dùng giải trí, bùng nổ từ thần tượng bản địa và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.

Trả lời câu hỏi về sự khác biệt với Yeah1 và cơ sở cho mức định giá của DatVietVAC, ông Đào Văn Kính nhấn mạnh, lợi thế của doanh nghiệp nằm ở khả năng sở hữu IP, hệ thống phân phối đa dạng, với quy mô hàng đầu Việt Nam và quyền khai thác độc quyền 114 nghệ sĩ. Cùng với năng lực sáng tạo nội dung, DatVietVAC xây dựng mô hình khai thác 360 độ, đa tầng nguồn thu.

Chào bán cổ phiếu giá 54.800 đồng, nhiều nghệ sĩ trong danh sách cổ đông

Theo phương án được ông Phan Đăng Hưng - Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC công bố, DatVietVAC dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 10% lượng cổ phiếu lưu hành sau IPO.

Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 611 tỷ đồng. Mức giá chào bán tương ứng định giá DatVietVAC khoảng 5.500 tỷ đồng trước phát hành và 6.111 tỷ đồng sau phát hành.

Đợt IPO diễn ra trong giai đoạn DatVietVAC đã mở rộng mô hình kinh doanh từ nền tảng truyền thông và sản xuất nội dung, sang khai thác trọn vòng đời nội dung, thông qua chiến lược sở hữu và tối ưu hóa IP theo mô hình 360 độ.

Theo mô hình này, một nội dung thành công không kết thúc khi chương trình ngừng phát sóng, mà tiếp tục được kéo dài qua nhiều mùa, nhiều năm và khai thác được đa tầng doanh thu, từ tài trợ, âm nhạc, concert, bản quyền, nghệ sĩ, vật phẩm và các hình thức tiêu dùng trực tiếp khác.

Theo lộ trình, hoạt động IPO và Roadshow kéo dài từ ngày 5/8 - 7/9, cổ phiếu dự kiến được phân bổ trong hai ngày 8 - 9/9. Nhà đầu tư thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10 - 17/9, trước khi doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9. DatVietVAC đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong tháng 10/2026.

Theo thông tin được cung cấp tại sự kiện, chỉ sau một tuần, lượng cam kết mua của nhà đầu tư đã đạt khoảng 65% số cổ phiếu dự kiến chào bán, còn khoảng 35% lượng cổ phiếu cần phân phối trong 3 - 4 tuần tới. Trong bối cảnh mức độ quan tâm của nhà đầu tư tích cực, nhu cầu mua được kỳ vọng vượt lượng cổ phiếu chào bán.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hieuthuhai, Trường Giang,“Em xinh” Lamoon... cũng nằm trong danh sách cổ đông của DatVietVAC.

Chia sẻ với vai trò đối tác của DatVietVAC, ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc VIB cho rằng, sau hơn 30 năm hoạt động trong ngành truyền thông và giải trí Việt Nam, DatVietVAC đang bước vào một chặng đường mới.

Theo ông Vũ, ngân hàng và truyền thông, giải trí đều thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ, thị trường và nhu cầu khách hàng, mở ra cơ hội để hai bên thử nghiệm những cách thức mới trong kết nối thương hiệu, sản phẩm với khách hàng thông qua nội dung và giải trí.

“IPO không phải là đích đến của hành trình 30 năm, mà là điểm khởi đầu cho DatVietVAC của 30 năm tiếp theo” - Tổng Giám đốc VIB bày tỏ./.

Hướng tới lợi nhuận gần gấp đôi, doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030

Về kế hoạch kinh doanh, DatVietVAC đặt mục tiêu năm 2026 đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,5% và 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,8% cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2026, DatVietVAC đạt 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 5% lên 135 tỷ đồng, hoàn thành 32% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu do “Tinh Hà Say Hi”, “2 Ngày 1 Đêm” mùa 5 và “Ca sĩ Mặt Nạ” mùa 3 đều ra mắt từ quý III, trong khi chỉ 2/8 đêm nhạc dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm.

DatVietVAC đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng lợi nhuận gần gấp đôi năm 2025./.
Ánh Tuyết
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