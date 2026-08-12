Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
19:17 | 12/08/2026
(TBTCO) - Bên cạnh các Đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa ký Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
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Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8/2026 đến hết ngày 15/8/2026 đối với công tác coi thi và từ ngày 16/8/2026 đến hết ngày 18/8/2026 đối với công tác chấm thi.

Đoàn có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra trong việc nắm tình hình tổ chức Kỳ thi; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang
Tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: TL

Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế của Kỳ thi. Đoàn được làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Hoạt động của Đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức Kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, các Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 4/8/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT về việc hủy kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11 và 12/6/2026 và tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Việc thi lại được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/8/2026; kết quả thi được công bố vào ngày 19/8/2026./.

Mai Tấn
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