Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Chiều 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thông tin tại họp báo, GS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (GD&ĐT) cho biết, công tác xây dựng đề thi năm nay được thực hiện chặt chẽ, với yêu cầu bảo đảm tính công bằng giữa các vùng miền và phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Liên quan đến những băn khoăn về câu hỏi nghị luận xã hội có đề cập đến hình ảnh “Steve Jobs Việt Nam”, ông Hà cho rằng, đây là nội dung thuộc phần phân hóa năng lực thí sinh. So với năm 2025, phần nghị luận xã hội trong đề thi năm nay chỉ chiếm 2 điểm thay vì 4 điểm như trước.

Theo đại diện Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, câu hỏi không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ hay trình bày các thông tin mang tính tiểu sử, mà hướng đến đánh giá khả năng tư duy, lập luận và vận dụng hiểu biết xã hội của thí sinh.

“Steve Jobs Việt Nam” được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ, gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển khoa học công nghệ. Trong quá trình xây dựng đề thi, từng câu chữ đều được thảo luận, tham khảo ý kiến chuyên gia và rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác cũng như phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi họp báo

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho rằng cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó đề thi không còn bó hẹp trong một số tác phẩm quen thuộc hay khuyến khích học thuộc văn mẫu, mà hướng tới phát triển năng lực cảm thụ, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Về công tác chấm thi, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh quan điểm đề thi mở thì đáp án cũng phải mở, đồng thời yêu cầu tôn trọng những cách tiếp cận, lập luận khác nhau của thí sinh nếu bảo đảm tính logic và phù hợp với yêu cầu của đề bài.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi cần dựa trên đầy đủ dữ liệu, trong đó có kết quả chấm thi và phổ điểm toàn quốc.

Đánh giá sơ bộ cho thấy đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng cấu trúc đã công bố, có mức độ phân hóa phù hợp, vừa phục vụ xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Về lộ trình tổ chức thi trên máy tính, GS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật để phục vụ phương thức thi mới. Sau giai đoạn thử nghiệm và thí điểm từ năm 2027 đến 2029, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến sẽ được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước từ năm 2030.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính sẽ được thực hiện theo lộ trình thận trọng, đặc biệt chú trọng khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho mọi học sinh./.