Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:30 | 12/06/2026
(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định, đề thi được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính phù hợp với các vùng miền, đồng thời đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực và phân hóa thí sinh. Đối với câu hỏi liên quan đến “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn, đại diện Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết nội dung này đã được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chuyên môn trước khi đưa vào đề thi.
aa

Chiều 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thông tin tại họp báo, GS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (GD&ĐT) cho biết, công tác xây dựng đề thi năm nay được thực hiện chặt chẽ, với yêu cầu bảo đảm tính công bằng giữa các vùng miền và phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Liên quan đến những băn khoăn về câu hỏi nghị luận xã hội có đề cập đến hình ảnh “Steve Jobs Việt Nam”, ông Hà cho rằng, đây là nội dung thuộc phần phân hóa năng lực thí sinh. So với năm 2025, phần nghị luận xã hội trong đề thi năm nay chỉ chiếm 2 điểm thay vì 4 điểm như trước.

Theo đại diện Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, câu hỏi không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ hay trình bày các thông tin mang tính tiểu sử, mà hướng đến đánh giá khả năng tư duy, lập luận và vận dụng hiểu biết xã hội của thí sinh.

“Steve Jobs Việt Nam” được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ, gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển khoa học công nghệ. Trong quá trình xây dựng đề thi, từng câu chữ đều được thảo luận, tham khảo ý kiến chuyên gia và rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác cũng như phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi họp báo

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho rằng cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó đề thi không còn bó hẹp trong một số tác phẩm quen thuộc hay khuyến khích học thuộc văn mẫu, mà hướng tới phát triển năng lực cảm thụ, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Về công tác chấm thi, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh quan điểm đề thi mở thì đáp án cũng phải mở, đồng thời yêu cầu tôn trọng những cách tiếp cận, lập luận khác nhau của thí sinh nếu bảo đảm tính logic và phù hợp với yêu cầu của đề bài.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi cần dựa trên đầy đủ dữ liệu, trong đó có kết quả chấm thi và phổ điểm toàn quốc.

Đánh giá sơ bộ cho thấy đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng cấu trúc đã công bố, có mức độ phân hóa phù hợp, vừa phục vụ xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Về lộ trình tổ chức thi trên máy tính, GS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật để phục vụ phương thức thi mới. Sau giai đoạn thử nghiệm và thí điểm từ năm 2027 đến 2029, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến sẽ được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước từ năm 2030.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính sẽ được thực hiện theo lộ trình thận trọng, đặc biệt chú trọng khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho mọi học sinh./.

Cũng tại họp báo, Bộ GD&ĐT cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu lộ, lọt đề thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.213.695 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn quốc ghi nhận 74 trường hợp vi phạm quy chế, trong đó có 69 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và 5 thí sinh sử dụng tài liệu. Chưa phát hiện trường hợp gian lận thi cử có tổ chức.
Tấn Minh
Từ khóa:
Steve Jobs Việt Nam Họp báo tốt nghiệp THPT 2026 Bộ Giáo dục Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 steve jobs Nghị luận xã hội đề thi Văn 2026 thi tốt nghiệp thpt

Bài liên quan

Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp nhiều thông tin “nóng” về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp nhiều thông tin “nóng” về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Hà Nội có 196 điểm thi tốt nghiệp THPT tại 30 quận, huyện

Hà Nội có 196 điểm thi tốt nghiệp THPT tại 30 quận, huyện

Dành cho bạn

Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế

Doanh thu cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng/năm, cá nhân không phải nộp thuế

Giao dịch bất động sản: Còn tình trạng khai giá thấp, giao dịch ngoài hợp đồng

Giao dịch bất động sản: Còn tình trạng khai giá thấp, giao dịch ngoài hợp đồng

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam

Đại biểu Hà Nội hiến kế gỡ điểm nghẽn thu hồi đất

Đại biểu Hà Nội hiến kế gỡ điểm nghẽn thu hồi đất

Sửa Luật Hải quan: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Sửa Luật Hải quan: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng chủ tọa đàm phán nâng cấp AKFTA

Đọc thêm

Các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác.
Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề

Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề

(TBTCO) - Sáng 12/6, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ tư để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Kỳ họp diễn ra từ ngày 12 - 15/6.
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 - 2030.
Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm tài chính

(TBTCO) - Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (trước đây gọi là đại lý thu) phải bảo đảm nguồn lực tài chính, không chậm đóng, trốn đóng tại thời điểm xem xét lựa chọn; có trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp để xảy ra thất thoát, nộp không đúng hạn hoặc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.
ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

ASEAN tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cho rằng, ASEAN cần đẩy mạnh liên kết khu vực, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới.
Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

Kích cầu tiêu dùng: Không chỉ giảm giá mà cần tạo động lực mua sắm mới

(TBTCO) - Khuyến mại đang "nóng" cùng mùa hè, nhưng giảm giá không còn là lời giải duy nhất để kích cầu tiêu dùng. Doanh nghiệp bán lẻ ngày càng chú trọng trải nghiệm mua sắm, chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái thương mại hiện đại để giữ chân khách hàng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh

(TBTCO) - Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đã quy tập được hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ

(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

Khối ngoại chốt lời, bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên sàn

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt Nam và Liechtenstein ký kết biên bản ghi nhớ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chứng khoán ngày 12/6: Áp lực bán cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán ngày 12/6: Áp lực bán cuối phiên khiến VN-Index giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro

Chứng khoán phái sinh ngày 13/6: Chênh lệch âm trở lại, nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn nhằm phân hóa năng lực

Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Quy mô huy động vốn cổ phần lên mức cao nhất trong 5 năm

Quy mô huy động vốn cổ phần lên mức cao nhất trong 5 năm

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce

Sau nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng còn nhiều động lực lấy lại mốc 5.000 USD/ounce