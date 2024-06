Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp nhiều thông tin “nóng” về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng đánh giá đề thi trung học phổ thông năm nay có đổi mới, hay hơn, sát thực tiễn, dù cấu trúc, định dạng đề thi không thay đổi, đây là bước đệm, tiệm cận để chuyển dần sang chương trình giáo dục mới.

Số thi sinh vi phạm quy chế giảm

Ngay sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, chiều ngày 28/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo báo cáo, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cả nước có trên 1 triệu thí sinh dự thi, đạt từ trên 95% đến 99% so với số đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong 4 buổi thi, có 30 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 26 thí sinh bị xử lý đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh còn lại chịu mức khiển trách và cảnh cáo. Con số này đã giảm rõ rệt so với năm trước (năm 2023 là 41 thí sinh bị đình chỉ thi). Không có cán bộ vi phạm quy chế.

Dự kiến 8h ngày 17/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả điểm thi của thí sinh cả nước. Các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi được phân cấp cho địa phương chủ trì toàn diện. Bộ GD&ĐT chỉ chịu trách nhiệm ban hành các văn bản chỉ đạo, làm đề thi và thực hiện thanh tra, giám sát. Cách tổ chức này đã giảm áp lực cho kỳ thi, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo. Ảnh: Mai Tấn

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi của các địa phương cũng bắt đầu làm việc. Các hội đồng chấm thi trắc nghiệm đã đảm bảo các điều kiện về máy móc thiết bị phục vụ công tác chấm thi trên máy. Hội đồng chấm thi tự luận sẽ họp để thống nhất về hướng dẫn chấm thi trước khi bắt đầu chấm.

Sau khi có điểm thi, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT, bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện.

Việc tổ chức coi thi tại tất cả các Điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Không có việc lộ đề thi

Trả lời về liệu có "lộ" đề thi khi nhiều nội dung của đề chính thức tương đồng với thông tin trên mạng xã hội, GS Nguyễn Ngọc Hà - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, với đề thi môn Văn, Hội đồng đề thi và Ban chỉ đạo có công bố, khẳng định không có lộ, lọt đề thi (vì không có sự trùng khớp đoạn trích và lệnh hỏi).

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: "Ngay sau khi nhận thông tin Bộ đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Công an rà soát, điều tra. Đến thời điểm này khẳng định bảo đảm tuyệt mật đề thi, không có việc lộ đề thi".

Liên quan đến đánh giá "đề năm nay có đổi mới, hay hơn, sát thực tiễn, dù cấu trúc, định dạng đề thi không thay đổi", theo đại diện Bộ GD&ĐT, đây là bước đệm, tiệm cận để chuyển dần sang chương trình giáo dục mới".

Cũng theo ông Thưởng, "ngữ liệu trong kỳ thi của năm 2025 sẽ khác so với năm nay, có thể lấy trong nhiều bộ sách hoặc ngoài sách bởi mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực, như vậy sẽ hạn chế học tủ, học lệch, đoán đề hay bài văn mẫu".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Mai Tấn

Còn theo Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, những năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng có thông tin về việc lộ lọt đề thi. Bộ Công an đều vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý các vi phạm, đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Về thông tin đề thi môn Văn trong kỳ thi lần này bị lộ, Bộ Công an đã điều tra và có thông tin chính thức, kết luận đề thi hoàn toàn không bị lộ. “Tuy nhiên, nếu trong quá trình chấm thi trong thời gian tới, nếu có vấn đề phát sinh xảy ra, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục điều tra làm rõ đúng theo chức năng, nhiệm vụ” - ông Chung nói.

Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết thêm, kỳ thi năm nay chưa phát hiện thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận trong kỳ thi. Trước kỳ thi, Bộ Công an đã rà soát việc mua bán thiết bị công nghệ cao để ngăn ngừa từ xa.