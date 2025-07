Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

(TBTCO) - Trong tháng 8, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân...

Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy tại cơ sở khám chữa bệnh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân; kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước...

Quy định mới về đối tượng, mức đóng bảo hiểm y tế

Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Nghị định quy định rõ đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Giáo sư -Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh: Nghị định số 188/2025/NĐ-CP cũng là kết quả cụ thể của quá trình thể chế hóa đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế một cách đồng bộ, khả thi, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính, đổi mới quản trị theo Nghị quyết 66 (về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật) và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, một bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực y tế.

Nghị định này có một số điểm mới, như: bổ sung các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm y tế; bổ sung quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; sửa đổi, bổ sung trách nhiệm cơ quan thực hiện chuyển kinh phí đóng bảo hiểm y tế và cơ quan lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; bổ sung quy định về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu, điều kiện tiếp cận của mọi người dân, Nghị định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, bản giấy cho người tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan bảo hiểm xã hội...

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em có giá trị sử dụng được Nghị định quy định như sau: Trẻ sinh từ 30/9 trở về trước: Từ ngày sinh đến hết 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi; Trẻ sinh sau ngày 30/9: Từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với học sinh đóng bảo hiểm y tế hằng năm thì giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như sau: Học sinh lớp 1: Từ ngày 01/10 năm đầu tiên cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi nếu trẻ sinh sau ngày 30/9; Học sinh lớp 12: Từ ngày 1/1 - hết ngày 30/9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và hưởng mức hỗ trợ đến hết 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Điều kiện liên kết giáo dục trong các trường công lập ở Hà Nội

Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Nghị định này gồm 6 chương 21 Điều quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài. Cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Nghị định quy định Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt liên kết giáo dục; trình tự phê duyệt liên kết giáo dục. Nghị định quy định thời hạn của liên kết giáo dục không quá 5 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2025.

Chế độ chính sách đối với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân

Chính phủ ban hành Nghị định số 198/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng không nhân dân.

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 9, khoản 6 Điều 38 và Điều 44 Luật Phòng không nhân dân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; phạm vi và độ cao chướng ngại vật phòng không của trận địa phòng không; chế độ chính sách đối với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân và nội dung quản lý nhà nước về phòng không nhân dân.

Nghị định quy định người lao động trong thời gian được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân nếu bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; Điều 34 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nếu bị chết thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14; Điều 14 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì được xem xét, công nhận liệt sĩ.

Hồ sơ, thủ tục công nhận người hưởng chính sách như thương binh, công nhận liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 22/8/2025.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 194/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/8/2025.

Nghị định quy định dữ liệu trong cơ quan nhà nước phải được chia sẻ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau, trừ khi pháp luật có quy định không chia sẻ: Dữ liệu phát sinh từ cơ quan nhà nước nào, thì cơ quan nhà nước đó được chia sẻ lại; Cơ quan nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực tại địa phương được chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành theo phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước đó; Cơ sở dữ liệu dùng chung của cấp nào thì các đơn vị thuộc, trực thuộc cấp đó được chia sẻ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài trường hợp quy định trên, dữ liệu sử dụng chung, dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước mặc định phải được chia sẻ cho các cơ quan nhà nước để phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền khi có đề nghị. Trường hợp từ chối chia sẻ dữ liệu phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và chỉ rõ căn cứ pháp luật hạn chế chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp có vướng mắc thì thực hiện theo quy trình xử lý vướng mắc về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Nghị định này quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Theo Nghị định, đối tượng trên được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ trên được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Theo Nghị định, thời gian không được hưởng mức hỗ trợ gồm: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; Thời gian không đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ quy định trên liên tục từ một tháng trở lên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2025./.