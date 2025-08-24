Giá vàng hôm nay (24/9): Giá vàng tăng lên mức cao chưa từng có

Trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm trên 1%. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, vàng miếng SJC đạt mốc cao chưa từng có - 126,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:44:47 24/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.372,64 USD/oune, tăng 34,1 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,02% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank giá vàng thế giới có giá khoảng 106,372 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.563 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 24/8, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 124,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay bật tăng mạnh so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 118,5 - 121 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện ở mức 118,5 - 121,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 118,3 - 121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Theo Ole Hansen, Trưởng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, Fed đã mở rộng cánh cửa cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất đến cuối năm, trong bối cảnh đường cong lợi suất dự kiến sẽ dốc hơn và đồng USD suy yếu - những điều kiện thuận lợi cho vàng. Tuy nhiên, để chạm lại đỉnh kỷ lục hồi tháng 4 với hơn 3.500 USD/ounce, vàng cần vượt ngưỡng 3.450 USD.

Christopher Vecchio, Trưởng chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com nhận định, dù mùa hè yên ắng, vàng đã sẵn sàng bứt phá khi Fed chuẩn bị nới lỏng lãi suất, nhất là khi lạm phát tiến sát 3%.

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco cho thấy tất cả 13 nhà phân tích tham gia đều không đưa ra dự báo tiêu cực: 62% lạc quan, còn lại 38% giữ quan điểm trung lập. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 194 nhà đầu tư cá nhân tham gia, có 59% dự báo giá vàng tăng, 18% giảm và 23% cho rằng đi ngang./.