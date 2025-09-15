(TBTCO) - Giá cà phê trong nước hôm nay (15/9) tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 119.800 - 120.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại các khu vực trọng điểm.

Tuần qua giá cà phê tăng gần 8.000 đồng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 119.800 - 120.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120.200 đồng/kg; tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 120.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 119.800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 7.200 đến 7.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng từ 6,4% đến 7% so với tuần trước.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông tăng 7.200 đồng/kg trong tuần qua, Đắk Lắk và Gia Lai tăng lần lượt 7.000 đồng/kg và 7.400 đồng/kg. Đặc biệt, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 7.800 đồng/kg, tuy vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ so với hôm qua, dao động 4.392 - 4.817 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.817 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.601 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.527 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.454 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.392 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 15/9/2025 ghi nhận cũng đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 356,40 - 410,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 410,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 396,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 382,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 396,80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 356,40 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45 - 511,70 USD/tấn. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, giá cà phê sáng nay không biến động. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 511,70USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 484 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 477,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 465,45 USD/tấn.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm từ 148.000 đến 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.074 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.027 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil duy trì ổn định, hiện giá thu mua đạt 6.500 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thời tiết thuận lợi ở Tây Nguyên đang giúp cây tiêu trổ hoa tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Sản lượng niên vụ 2025 - 2026 của Việt Nam có thể tăng khoảng 10%, đạt 190.000 - 193.000 tấn.

Dù thị trường có những biến động phức tạp từ chính sách thuế quan, nhưng những yếu tố vĩ mô như nhu cầu phục hồi, sản lượng ổn định và chiến lược tồn kho thông minh đang tạo ra một bức tranh tích cực cho ngành tiêu. Giá tiêu toàn cầu, đặc biệt là giá tiêu Việt Nam, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2025, mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và người nông dân./.