Ngành đường sắt giảm 10% giá vé tàu cho tân sinh viên

(TBTCO) - Từ nay đến hết ngày 31/10, ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho tân sinh viên, học viên nhập học mùa thi năm 2025.

Giảm 10% giá vé cho tân sinh viên nhập học, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10. Ảnh minh họa

Theo đó, mỗi sinh viên, học viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân đi cùng.

Về điều kiện khi mua vé đi tàu giảm giá, học sinh, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.

Tuyến Bắc - Nam sẽ chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống nhất bao gồm các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12. Phía Nam chạy đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng, đôi tàu SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang, đôi tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết.

Khu vực phía Bắc, hàng ngày chạy đôi tàu NA1/2 Hà Nội - Vinh; 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8 tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy SP3/4, SP7/8.../.