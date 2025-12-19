Ngày 19/12: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (19/12) tiếp tục tăng giá mạnh mẽ trên diện rộng tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Sau những ngày tăng liên tiếp, mức trần toàn quốc đã chính thức được đẩy lên 68.000 đồng/kg, thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường cuối năm.

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước tiếp tục đi lên. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng giá đồng loạt tại tất cả các địa phương khảo sát với mức tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương bao gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đồng loạt tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hải Phòng và Hưng Yên cùng với Bắc Ninh (tăng 1.000 đồng/kg) đã chạm mốc cao nhất khu vực và cả nước là 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Cao Bằng và Sơn La đạt mức 67.000 đồng/kg, trong khi Lào Cai và Lai Châu cùng đạt 66.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương tăng 1.000 đồng/kg bao gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Phú Thọ (cùng đạt mức 67.000 đồng/kg); Tuyên Quang và Lạng Sơn (cùng đạt 66.000 đồng/kg); riêng Điện Biên đạt mức 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng có xu hướng tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành, đưa mặt bằng giá của khu vực lên cao hơn so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Cùng lúc, giá heo tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có sự thay đổi về giá. Trong đó, Quảng Ngãi neo ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai duy trì ổn định ở mức giá 64.000 đồng/kg. Riêng Đà Nẵng vẫn neo ở mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì trạng thái ổn định. Mức giá cao nhất khu vực vẫn được duy trì ở ngưỡng 63.000 đồng/kg, ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Hai địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long đứng ở mức 61.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục neo ở mức thấp nhất vùng là 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn giữ vững đà tăng, đặc biệt là sự bứt phá của các tỉnh phía Bắc khi mức giá 68.000 đồng/kg đã chính thức xuất hiện. Diễn biến này cho thấy nguồn cung đang có dấu hiệu thắt chặt hơn khi nhu cầu tiêu thụ dịp Tết đang cận kề./.