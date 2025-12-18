Ngày 18/12: Giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu thế giới đảo chiều tang mạnh trong phiên giao dịch sáng nay sau động thái phong tỏa tàu chở dầu ra vào Venezuela của Tổng thống Trump làm dịu lo ngại dư cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 17-12. Ảnh minh họa: Reuters

Cụ thể, ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 18/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch ở mốc 59,90 USD/thùng, tăng 1,66% (tương đương tăng 0,98 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,19 USD/thùng, tăng 1,66% (tương đương tăng 0,92 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống Trump trong tuyên bố hôm thứ Ba khẳng định sẽ chặn mọi tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo nước này là “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của lệnh phong tỏa vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là cách Mỹ triển khai và phạm vi cưỡng chế, trong đó có khả năng huy động Lực lượng Tuần duyên như từng thực hiện trước đó.

Theo chuyên gia Warren Patterson của ING, rủi ro liên quan đến Nga đã được thị trường dự báo, song nguồn cung dầu từ Venezuela có thể đối mặt với bất ổn lớn hơn. Đáng chú ý, Mỹ gần đây đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt gần bờ biển Venezuela và điều tàu chiến tới khu vực.

Mặc dù nhiều tàu vận chuyển dầu của Venezuela đã bị trừng phạt, vẫn có những tàu chở dầu của Iran và Nga chưa chịu lệnh trừng phạt. Các tàu của Chevron tiếp tục vận chuyển dầu Venezuela sang Mỹ theo giấy phép đặc biệt do Washington cấp.

Theo chuyên gia Muyu Xu của Kpler, Venezuela hiện chiếm khoảng 1% sản lượng dầu toàn cầu, song chủ yếu phục vụ một nhóm nhỏ khách hàng gồm Trung Quốc, Mỹ và Cuba. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, với dầu thô Venezuela chiếm khoảng 4% tổng lượng nhập khẩu.

Ngoài yếu tố chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho tại Mỹ giảm mạnh. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm 9,3 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa mức dự báo 1,1 triệu thùng của giới phân tích. Nếu được Cơ quan Thông tin Năng lượng xác nhận, số liệu này có thể tạo lực đỡ đáng kể cho giá dầu trong ngắn hạn./.