Thuốc điều trị ung thư của Nga sắp được đưa vào sử dụng tại Việt Nam

(TBTCO) - Thuốc điều trị ung thư dạng miễn dịch do Nga sản xuất được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép, hiện đã được nhập về Việt Nam, dự kiến sớm đưa vào sử dụng, kỳ vọng giúp giảm chi phí cho người bệnh.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia cho biết, bệnh viện đang hoàn thiện các quy trình chuyên môn để triển khai thuốc trong điều trị. Đây là thuốc miễn dịch mang hoạt chất pembrolizumab, có hiệu quả tương đương các thuốc cùng nhóm đang lưu hành nhưng giá thấp hơn, giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Thuốc sẽ được đưa vào phác đồ điều trị ngay khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trước đó, ngày 31/10/2025, Cục Quản lý dược đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability "PK-137", Liên Bang Nga sản xuất.

Pembrolizumab có bản chất là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và là một thuốc sinh học được chỉ định cho một số loại ung thư, thuộc nhóm điều trị miễn dịch. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Thuốc điều trị ung thư do Nga sản xuất sắp được đưa vào sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý dược, việc cấp phép dựa trên đánh giá của Hội đồng tư vấn, đồng thời yêu cầu đơn vị đăng ký tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và theo dõi an toàn thuốc.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đây là thuốc sinh học, được phê duyệt cho các chỉ định sau: U hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Hiện bảo hiểm y tế chưa chi trả cho loại thuốc này. Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ).