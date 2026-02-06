Khởi động dự án 9,75 triệu CAD nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khí hậu

(TBTCO) - Ngày 6/2, tại Hà Nội, một dự án trị giá 9,75 triệu CAD (đô la Canada) đã được khởi động, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khí hậu tại Việt Nam, đánh dấu bước hợp tác mới giữa Chính phủ Việt Nam và Canada trong việc chung tay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, thông qua Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel tham dự sự kiện.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thường gặp nhiều khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị... để phát triển mô hình kinh doanh theo hướng bền vững, vừa tạo ra lợi nhuận kinh tế, vừa mang lại các tác động tích cực cho xã hội và môi trường.

Đại diện Bộ Tài chính, Đại sứ quán Canada và các đối tác khởi động dự án. Ảnh: Mạnh Tuấn

Dự án “Thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng và nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam” (AGILE) được khởi động ngày hôm nay có thời hạn thực hiện trong 4 năm (2025-2029), trị giá 9,75 triệu đô la Canada, do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, Bộ Tài chính là Cơ quan chủ quản, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khí hậu theo hướng phát triển bền vững và bao trùm, góp phần tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Doanh nghiệp khí hậu (Climate Enterprise - CE) là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ có tác động tích cực và rõ rệt đến khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm bằng cách giải quyết các thách thức khí hậu/môi trường mà các nhóm dễ bị tổn thương đang đối mặt, thông qua việc tạo ra lợi ích, cơ hội hoặc bảo vệ họ khỏi các rủi ro liên quan đến khí hậu.

Trọng tâm cốt lõi của dự án là tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, giúp họ triển khai các dịch vụ hiệu quả hơn dành cho các doanh nghiệp khí hậu, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, để các doanh nghiệp này sẵn sàng nhận đầu tư và mở rộng quy mô.

Dự án bao gồm 3 hợp phần chính:

Hợp phần 1 - Củng cố hệ sinh thái: Tăng cường hỗ trợ từ hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khí hậu, ưu tiên doanh nghiệp lồng ghép giới, bao trùm và có tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Hợp phần 2 - Khơi thông nguồn vốn: Đẩy mạnh đầu tư vào các doanh nghiệp khí hậu lồng ghép giới và bao trùm.

Hợp phần 3 - Nâng cao hiệu quả đầu tư: Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư thông qua việc tăng cường năng lực về lồng ghép giới cho các nhà đầu tư khí hậu.

Dự án đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 4297/QĐ-BTC ngày 25/12/2025. Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED) đóng vai trò là Chủ dự án. Với sự quản lý từ hai đơn vị thực hiện dự án là WUSC và Công ty quản lý quỹ Sarona, Dự án AGLIE được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống cho các doanh nghiệp khí hậu Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới.

Kết quả mong đợi của dự án: 5 nhà đầu tư hỗ trợ kỹ thuật về đầu tư khí hậu để hiểu rõ thị trường; 5 nhà đầu tư nhận hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép giới trong quy trình đầu tư, 450 doanh nhân giai đoạn sớm được đào tạo qua bootcamp khởi nghiệp khí hậu, 60 nhà đầu tư được đào tạo xây dựng chiến lược và công cụ hồ trợ doanh nghiệp khí hậu, 30 Tố chức hỗ trợ doanh nghiệp được đào tạo và cố vấn để triển khai chương trình cho doanh nghiệp khí hậu, 56 doanh nghiệp khí hậu hưởng lợi từ các chương trình ươm tạo và tăng tốc… Tổng giá trị đầu tư Dự án AGILE hướng tới huy động 3.500.000 CAD. Dự án dự kiến giúp 90.900 người dân được hưởng lợi từ các dự án khí hậu.