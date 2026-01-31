Hà Nội sôi động chuỗi hoạt động du lịch chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với nhiều sự kiện đặc sắc, sản phẩm du lịch mới và không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc Thủ đô, ngành Du lịch Hà Nội kỳ vọng lan tỏa hình ảnh “Tết Hà Nội” tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhằm thu hút và đón khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Hà Nội đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch thông qua chuỗi các hoạt động, sự kiện, lễ hội, không gian văn hoá, nghệ thuật Tết mang bản sắc Hà Nội; các trải nghiệm “Tết của người Hà Nội” gắn với gia đình, làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Thủ đô; các chương trình du lịch di sản, ẩm thực, cộng đồng… diễn ra trên địa bàn Thành phố từ nay và kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhằm lan toả hình ảnh “Tết Hà Nội” tới đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, nhất là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, từ ngày 30/1 - 1/2/2026, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026” với chủ đề “Hành trình tươi xanh” tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ.

Đây là hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch mở màn của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026, nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; đồng thời cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai và hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Gia Lai.

Tiếp theo từ ngày 6/2 - 10/2/2026, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc” tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình Happy Tết là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp Tết hằng năm, mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, góp phần quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và kiều bào Việt Nam về quê đón Tết.

Hà Nội sôi động chuỗi hoạt động du lịch chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh TL

Hàng loạt lễ hội, sự kiện đặc sắc chào Xuân Bính Ngọ 2026 của các sở, ngành, phường, xã trên địa bàn thành phố để chào đón năm mới:

Hội chợ Tết Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân an vui - Tết sum vầy”.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, viết Thư pháp do Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ trì;

Tổ chức tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”; Lễ dâng hương khai xuân Bính Ngọ; tổ chức các hoạt động động trưng bày, triển lãm, các hoạt động biểu diễn múa rối nước, cạn và diễn xướng phục vụ nhân dân tham quan tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức;

Lễ hội Gò Đống Đa (phường Đống Đa); Lễ hội Hai Bà Trưng (xã Mê Linh); Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn); Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn)…

Đối với các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ lữ hành, Hà Nội tiếp tục phát huy các tour tuyến, chương trình trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Bên cạnh các tour hiện đang được triển khai trên địa bàn Thành phố, có thể kể đến một số sản phẩm mới tiêu biểu như: Tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; Tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình; Tour Du lịch Xanh Đa Phúc - River Camping tại xã Đa Phúc… nhằm góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Nhân dịp này, các khách sạn trên địa bàn Thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với nhiều hình thức khác nhau như thiết kế những gói sản phẩm nghỉ dưỡng ưu đãi đặc biệt, bao gồm các chương trình, các đêm tiệc chào đón năm mới, các gói dịch vụ combo, các dịch vụ ăn uống, đầu tư vào không gian trang trí tạo điểm nhấn độc đáo để thu hút du khách đến tham quan và check-in và các dịch vụ đi kèm; đồng thời, đảm bảo không phụ thu, không tăng giá vào dịp lễ Tết.

Những ưu đãi này được kỳ vọng sẽ nâng thời gian lưu trú, gia tăng công suất phòng trong giai đoạn cao điểm, không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí của du khách trong dịp lễ mà còn góp phần quảng bá thương hiệu, khẳng định chất lượng dịch vụ của các khách sạn, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của du lịch Thủ đô.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong chuỗi hoạt động và sự kiện sôi động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách; góp phần khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn; đồng thời tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng du lịch Thủ đô ngay từ những tháng đầu năm 2026./.