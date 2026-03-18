(TBTCO) - Ngày 18/3/2025, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội thảo trao đổi nội dung sửa đổi về Chiến lược Dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia (năm 2025).

Hội thảo do Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh chủ trì và có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh nêu rõ các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về dự trữ quốc gia, đặc biệt, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu về dự trữ chiến lược.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Theo Cục trưởng Bùi Tuấn Minh, việc mở ra hướng đi cho các kênh dự trữ chiến lược thực sự là một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp, đồng thời giúp đa dạng hóa nguồn và phương thức dự trữ chung.

Đặc biệt, trong bối cảnh mới, công tác dự trữ quốc gia được nâng tầm về vị trí, vai trò và phạm vi tác động ảnh hưởng. Dự trữ quốc gia phải hướng tới mục tiêu đảm bảo chiến lược, tạo nền tảng để đất nước tự chủ chiến lược, nhất là tự chủ về an ninh kinh tế, quốc phòng, đặt trong bối cảnh tình hình mới của khu vực, quốc tế.

Nêu định hướng các nội dung lớn cần thảo luận, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh đề nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trao đổi với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đi sâu làm rõ các nội dung mới liên quan đến dự trữ chiến lược, mặt hàng dự trữ chiến lược, huy động các nguồn lực cho dự trữ quốc gia, phát huy vai trò điều tiết thị trường từ nguồn lực dự trữ quốc gia...

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chiến lược và cơ chế vận hành cho hệ thống dự trữ quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh vai trò phối hợp của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đào Thanh Bình - đại diện Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến.

Ảnh: Đức Minh

Nội dung thảo luận cốt lõi xoay quanh việc đổi mới tư duy quản lý hàng dự trữ, chuyển từ các quy định cứng nhắc sang cơ chế vận hành linh hoạt, cho phép cập nhật công nghệ mới và luân đổi hàng hóa hiệu quả để phục vụ các tình huống đột xuất, cấp bách.

Phát biểu kết luận hội thảo, Cục trưởng Bùi Tuấn Minh cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 9 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị tại hội thảo. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược Dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia (năm 2025)./.