Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Theo Bộ Tài chính, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của nhiều xã được mở rộng, yêu cầu phối hợp, làm việc trực tiếp với cấp tỉnh cũng gia tăng. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn này, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định mỗi xã được bố trí tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung. Song song với đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện giao, điều chuyển xe từ các đơn vị cấp huyện cũ hoặc từ các cơ quan còn dôi dư phương tiện; trường hợp cần thiết thì bố trí kinh phí để mua sắm mới.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các địa phương đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế, xây dựng phương án bố trí phương tiện cho các xã mới. Theo tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính đến ngày 7/5/2026, cả 34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc giao, điều chuyển hoặc mua sắm xe ô tô, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 1 xe phục vụ nhiệm vụ chung.

Không chỉ tập trung vào phương tiện đi lại, các địa phương cũng đồng thời triển khai bổ sung trang thiết bị làm việc cho cấp xã. Bộ Tài chính cho biết, hiện 100% số xã đã được bảo đảm đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác. Nhiều địa phương tiếp tục rà soát, cân đối kinh phí để thay thế các thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản công vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục tháo gỡ. Theo Bộ Tài chính, hiện một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, còn thiếu các quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng. Việc chậm hoàn thiện các văn bản này khiến nhiều cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong quá trình rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành.