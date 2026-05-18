Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

Vân Hà

12:07 | 18/05/2026
(TBTCO) - Cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm điều kiện làm việc cho cấp xã mới đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện. Đến nay, toàn bộ các xã sau sắp xếp đã được bố trí xe ô tô phục vụ công tác và trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc, tạo nền tảng để bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt.
Theo Bộ Tài chính, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của nhiều xã được mở rộng, yêu cầu phối hợp, làm việc trực tiếp với cấp tỉnh cũng gia tăng. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn này, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định mỗi xã được bố trí tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung. Song song với đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện giao, điều chuyển xe từ các đơn vị cấp huyện cũ hoặc từ các cơ quan còn dôi dư phương tiện; trường hợp cần thiết thì bố trí kinh phí để mua sắm mới.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các địa phương đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế, xây dựng phương án bố trí phương tiện cho các xã mới. Theo tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính đến ngày 7/5/2026, cả 34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc giao, điều chuyển hoặc mua sắm xe ô tô, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 1 xe phục vụ nhiệm vụ chung.

Không chỉ tập trung vào phương tiện đi lại, các địa phương cũng đồng thời triển khai bổ sung trang thiết bị làm việc cho cấp xã. Bộ Tài chính cho biết, hiện 100% số xã đã được bảo đảm đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác. Nhiều địa phương tiếp tục rà soát, cân đối kinh phí để thay thế các thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản công vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục tháo gỡ. Theo Bộ Tài chính, hiện một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, còn thiếu các quy định liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng. Việc chậm hoàn thiện các văn bản này khiến nhiều cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong quá trình rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành.

thiết bị phương tiện cấp xã mới bộ tài chính sắp xếp đơn vị hành chính

(TBTCO) - Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đang bộc lộ nhiều vướng mắc mới từ thực tiễn. Các bộ, ngành, địa phương đồng loạt kiến nghị sửa đổi không chỉ cho thấy áp lực trong bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý tài sản công theo hướng linh hoạt, đồng bộ và thích ứng với mô hình vận hành mới của nền hành chính.
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2026, toàn hệ thống đã thực hiện thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư công, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
(TBTCO) - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Học viện Tài chính cần tập trung vào các định hướng trọng tâm, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước và từng bước đạt trình độ khu vực, trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính, tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính…
(TBTCO) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tái định hình lĩnh vực tài chính, việc xây dựng "niềm tin số" được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển thị trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Trong bối cảnh đó cần hoàn thiện hạ tầng số, khung pháp lý và cơ chế giám sát nhằm tạo nền tảng cho kinh tế số và thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
(TBTCO) - Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS không phải là “đích đến”. Hành trình sử dụng chung ngôn ngữ tài chính toàn cầu sẽ gia tăng thêm lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận dòng vốn quốc tế.
(TBTCO) - Qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng có quy mô lớn, trọng điểm có ý nghĩa chiến lược của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao hai nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
