Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030.. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị nguồn hàng cũng như cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng E10.

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc. Ảnh: TL

Các doanh nghiệp được đề nghị nhanh chóng ký kết hợp đồng với các cơ sở pha chế và phân phối nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định ngay từ thời điểm áp dụng. Hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ và các đơn vị nhượng quyền cũng phải hoàn tất công tác chuẩn bị để tránh xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai xăng sinh học. Dự thảo cho phép thương nhân đầu mối thuê các đơn vị đủ năng lực kiểm định chất lượng xăng dầu để hoàn thiện thủ tục cấp phép cơ sở pha chế.

Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của thị trường năng lượng mà còn thể hiện quyết tâm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.