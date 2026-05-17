Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Diệu Hoa

06:27 | 17/05/2026
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 1/6, toàn bộ hệ thống cây xăng trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang phân phối xăng sinh học E10 theo lộ trình mới của Bộ Công thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.
Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030.. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị nguồn hàng cũng như cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng E10.

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc. Ảnh: TL

Các doanh nghiệp được đề nghị nhanh chóng ký kết hợp đồng với các cơ sở pha chế và phân phối nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định ngay từ thời điểm áp dụng. Hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ và các đơn vị nhượng quyền cũng phải hoàn tất công tác chuẩn bị để tránh xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai xăng sinh học. Dự thảo cho phép thương nhân đầu mối thuê các đơn vị đủ năng lực kiểm định chất lượng xăng dầu để hoàn thiện thủ tục cấp phép cơ sở pha chế.

Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của thị trường năng lượng mà còn thể hiện quyết tâm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.

Diệu Hoa
Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
