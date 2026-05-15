Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi rà soát danh sách người nộp thuế có nợ thuế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý đề xuất giải pháp thu nợ phù hợp. Ảnh: TN

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Tổ hợp Technip nợ trên 161,5 tỷ đồng. Tiếp đến là Trường Cao đẳng Quảng Ngãi nợ trên 29,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê nợ trên 25,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi nợ trên 11,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Trường Trung cấp kinh tế - công nghệ Dung Quất nợ trên 10,2 tỷ đồng.

Trong danh sách nợ thuế còn có: Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi nợ trên 9,9 tỷ đồng; Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi nợ trên 8,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 45.3 nợ trên 5,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh nợ trên 4,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại 239 nợ trên 2,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi nợ trên 2,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tín Lộc Phát nợ trên 2,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga nợ trên 1,9 tỷ đồng…

Đáng chú ý, Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai danh sách 16 doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế, bao gồm cả khoản thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của các tổ chức chi trả thu nhập, với tổng số tiền thuế nợ trên 21,5 tỷ đồng, trong đó số thuế thu nhập cá nhân nợ là 239 triệu đồng.

Dẫn đầu danh sách này là Chi nhánh Công ty cổ phần Saphia quốc tế tại tỉnh Quảng Ngãi nợ trên 8,3 tỷ đồng (trong đó nợ thuế thu nhập cá nhân trên 2,1 triệu đồng); tiếp đến là Chi nhánh Công ty cổ phần Licogi 15 tại miền Trung nợ trên 5,2 tỷ đồng (trong đó nợ thuế thu nhập cá nhân là trên 20,6 triệu đồng).

Tiếp theo danh sách là Công ty cổ phần Trường Phát Lộc - Chi nhánh Quảng Ngãi nợ trên 2,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Việt Thanh nợ trên 1,2 tỷ đồng (trong đó nợ thuế thu nhập cá nhân trên 1,8 triệu đồng); Công ty TNHH Cheong Woon Vina nợ trên 585,9 triệu đồng (trong đó nợ thuế thu nhập cá nhân là trên 68,2 triệu đồng); Công ty cổ phần Tổng hợp Việt Phú nợ trên 454 triệu đồng (trong đó nợ thuế thu nhập cá nhân là trên 48,2 triệu đồng)…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, công tác quản lý nợ thuế luôn được Thuế tỉnh Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thuế tỉnh Quảng Ngãi giao các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đồng thời gắn trách nhiệm của công chức thuế, lãnh đạo đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý; chủ động nắm bắt tình hình kê khai của người nộp thuế; rà soát danh sách người nộp thuế có nợ thuế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và đề xuất giải pháp thu nợ phù hợp./.