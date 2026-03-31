Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Để đưa ra được các quy định cụ thể, Bộ Tài chính đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước trong và ngoài khu vực.

Theo Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các cơ chế này thường được thiết kế có mục tiêu, gắn với mức chi thực tế. Tuy nhiên, cách thức, phương thức thực hiện cũng như việc xác định mức giảm trừ của các nước cũng rất khác nhau.

Kinh nghiệm quốc tế giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Danh Lam

Cùng với đó, mức giảm trừ chung cho người nộp thuế (tương tự mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/người/tháng của Việt Nam) ở các nước cũng rất khác nhau, thậm chí có quốc gia không định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc mà lồng ghép vào các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục của người phụ thuộc.

Cụ thể, tại Trung Quốc, pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho phép người nộp thuế được giảm trừ 60.000 RMB/năm (bằng 0,6 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Trung Quốc), không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc nhưng cho phép người nộp thuế được hưởng mức giảm trừ cho y tế nếu như mức chi phí cho y tế phát sinh trong năm cao hơn 15.000 RMB tuy nhiên khống chế mức giảm trừ tối đa không vượt quá 80.000 RMB (gộp chung cho cả người nộp thuế và cả con cái, vợ, chồng, bố, mẹ của người nộp thuế). Với mức thấp nhất là 15.000 RMB tương ứng với tỷ lệ khoảng 16% GDP bình quân đầu người của.

Đối với các khoản giảm trừ giáo dục, Trung Quốc cho phép người nộp thuế giảm trừ chi phí giáo dục cho con đang học phổ thông với mức 2.000 RMB/tháng (24.000 RMB/năm), tương ứng với tỷ lệ khoảng 24% trên GDP bình quân đầu người của Trung Quốc; đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học thì mức giảm trừ là 400 RMB/tháng và tối đa không quá 48 tháng. Tuy nhiên, khác Việt Nam là Trung Quốc không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc.

Còn tại Thái Lan, pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho phép giảm trừ đối với người nộp thuế ở mức tối đa không quá 90.000 Baht/năm (bằng 0,33 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Thái Lan) và giảm trừ cho con dưới 25 tuổi là 15.000 Baht/năm/người con nhưng tối đa không quá 3 con (tương đương 45.000 Baht hay bằng 0,17 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Thái Lan) và giảm trừ thêm 2.000 Baht/năm (khoảng 64 USD) cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục ở Thái Lan.

Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho chi y tế nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chi mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 25.000 Baht/năm, bảo hiểm sức khỏe cho bố, mẹ không quá 15.000 Baht/năm

Tại Malaysia, pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho phép giảm trừ đối với người nộp thuế ở mức 9.000 RM/năm (bằng 0,15 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia) và giảm trừ người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi nhưng đang đi học là 2.000/năm (nếu học đại học trở lên là 8.000 RM/năm), đồng thời hỗ trợ người nộp thuế mức giảm trừ cho giáo dục là 7.000 RM/năm và y tế đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ/chồng và con người nộp thuế là 10.000 RM/năm (bằng 0,17 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia), đối với cha mẹ của người nộp thuế là 8.000 RM/năm.

Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo tại Malaysia thì người nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ 7.000 RM/năm. Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức 6.000 RM (bằng 0,1 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia)./.