Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

12.451 hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế thành công

Việc đưa chính sách thuế đến với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt; hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, đến nay, việc tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thuế tỉnh Phú Thọ đã đạt những kết quả tích cực.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ và các phòng chức năng trao đổi trực tiếp với hộ kinh doanh để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc khi thực hiệm chính sách thuế mới.

Cụ thể, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công 120 hội nghị trực tiếp và trực tuyến, thu hút 71.063 hộ kinh doanh tham gia. Hơn 85.888 hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ trên 82%, cao hơn mức bình quân cả nước là 80,84%.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành việc gửi thông báo số tài khoản/ví điện tử cho cơ quan thuế. Có 12.451 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện thành công việc nộp tờ khai thuế các tháng 1, 2, 3 và quý I/2026…

Song, trong quá trình triển khai các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là việc chuyển từ phương pháp thuế khoán sang cơ chế tự kê khai, tự nộp, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng phát sinh một số vướng mắc.

Trước đây, đa số hộ kinh doanh thực hiện thuế khoán, nay chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự nộp. Điều này yêu cầu họ phải có hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ đầu vào/đầu ra rõ ràng. Việc xác định doanh thu thực tế còn gặp khó khăn, nhất là đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động chủ yếu bằng tiền mặt, chưa thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ, ghi nhận sổ sách theo dõi doanh thu các giao dịch. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh là vướng mắc nổi cộm nhất.

Nhiều hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ, bán lẻ tại các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc kết nối dữ liệu từ máy tính tiền đến cơ quan thuế.

Việc xuất hóa đơn ngay cho khách hàng vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến. Hộ kinh doanh khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Dù ngành Thuế rất tích cực hỗ trợ cài đặt eTax Mobile, nhưng một bộ phận không nhỏ hộ kinh doanh tại các địa bàn xã miền núi vẫn gặp khó khăn trong việc thao tác trên ứng dụng, do rào cản về công nghệ và hạ tầng mạng.

Nguyên nhân chủ yếu của những vướng mắc trên xuất phát từ thực tế nhiều hộ kinh doanh vẫn giữ thói quen quản lý truyền thống, sợ rằng việc minh bạch hóa doanh thu qua hóa đơn điện tử sẽ làm tăng số thuế phải nộp. Đa số chủ hộ kinh doanh là cá thể, không có nhân viên kế toán chuyên trách. Việc tự quản lý phần mềm hóa đơn hay sổ sách kế toán là một áp lực lớn. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng mua bán không lấy hóa đơn để giảm giá thành hoặc tránh thuế, dẫn đến việc thiếu hụt chứng từ đầu vào.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách thay đổi, khiến người dân chưa kịp cập nhật để áp dụng chính xác. Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đường truyền Internet chưa ổn định và hệ thống phần mềm kế toán đôi khi chưa thực sự thân thiện, dễ dùng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Việc phải đầu tư máy móc, phần mềm và chi phí cho việc cung cấp hóa đơn cũng phần nào gây áp lực tài chính cho hộ kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh theo phương châm “cầm tay chỉ việc”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của giai đoạn chuyển đổi theo chính sách thuế mới và để khắc phục, giải quyết những vướng mắc phát sinh, đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới, Thuế tỉnh Phú Thọ đã thay đổi phương châm hoạt động từ “quản lý” sang “phục vụ và đồng hành” cùng người nộp thuế.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế qua điện thoại.

Theo đó, đơn vị đã đa dạng hóa các kênh hỗ trợ và truyền thông; tăng cường tuyên truyền qua báo chí, truyền hình, Cổng thông tin điện tử và tổ chức các hội nghị tập huấn; thiết lập mạng lưới hỗ trợ đa kênh như đường dây nóng, nhóm Zalo, bộ phận “một cửa”; tổ chức các hội thảo thực hành trực tiếp, hướng dẫn sử dụng eTax Mobile và các phần mềm quản lý với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ, hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ; thực hiện quản lý sổ sách, dữ liệu kinh doanh một cách minh bạch. Thực hiện kê khai, nộp thuế đúng, đủ và đúng thời hạn. Khi có vướng mắc, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin khi có đề nghị từ cơ quan thuế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, nhất là các Thuế cơ sở tổ chức hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; các Thuế cơ sở bám sát địa bàn, phân công cán bộ phụ trách đến từng khu vực và từng nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ.

Các Thuế cơ sở trực tiếp hướng dẫn, đặc biệt hỗ trợ sát sao các hộ kinh doanh mới chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc còn yếu về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Một biện pháp quan trọng nữa, đó là Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Thuế cơ sở chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử/thuế điện tử; mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, thực hành kê khai và nộp thuế để mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân, người nộp thuế.

Để hạn chế rủi ro trong kê khai thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Thuế tỉnh Phú Thọ rất mong hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động nắm vững và cập nhật kịp thời chính sách pháp luật thuế để áp dụng vào thực tiễn./.