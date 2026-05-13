Chính sách tài chính

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Tin và ảnh: Xuân Thu

10:11 | 13/05/2026
(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
Nguyên tắc cốt lõi của pháp luật về thuế GTGT đầu vào là chỉ được khấu trừ đối với phần thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua để phục vụ sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT. Điều này đòi hỏi cơ sở kinh doanh phải nâng cao năng lực kế toán để hạch toán riêng biệt giữa phần thuế GTGT “được khấu trừ” và “không được khấu trừ”.

Đại lý thuế phối hợp hướng dẫn chính sách thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể tách bạch hoàn toàn giá trị hàng hóa và thuế GTGT đầu vào. Theo quy định, trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được, thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế.

Để giải quyết bài toán này, Nghị định số 144/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 181/2025/NĐ-CP) đã đưa ra công thức phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu một cách phù hợp và cụ thể hơn.

Trong đó, tỷ lệ % phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = (bằng) doanh thu chịu thuế GTGT (gồm doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không phải kê khai tinh nộp thuế GTGT)/(chia) tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế (gồm doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

Tỷ lệ % thuế đầu vào được khấu trừ = (Doanh thu chịu thuế GTGT + Doanh thu không phải kê khai tính thuế GTGT)/Tổng doanh thu bán ra.

Điểm đáng chú ý là cách xác định “tổng doanh thu bán ra” để làm mẫu số cho việc tính tỷ lệ khấu trừ. Theo đó, tổng doanh thu hiện nay đã bao quát hầu hết các hoạt động đặc thù: bao gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế GTGT; bổ sung giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý (trừ trường hợp giá trị gia tăng âm); quy định rõ cách xác định doanh thu cho các lĩnh vực đặc thù như: tài chính - ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

Đặc biệt, quy định mới đã bổ sung doanh thu của các hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (theo Luật Thuế GTGT năm 2024) vào tử số (thuộc nhóm doanh thu chịu thuế GTGT). Điều này đã cụ thể hóa để hiểu đúng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, giúp tăng tỷ lệ và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, từ đó giảm bớt gánh nặng chi phí thuế, nhất là đối với doanh nghiệp có doanh thu hàng hóa dịch vụ không phải kê khai tính, nộp thuế GTGT lớn.

Việc xác định rõ ràng các khoản mục nằm trong “tổng doanh thu” cũng như trong phần “doanh thu chịu thuế GTGT” đã giúp thống nhất về cách tính để phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định của Luật Thuế GTGT. Đồng thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt sớm để đáp ứng cách tính mới này, đảm bảo tính đúng, tính đủ, tối ưu hóa quyền lợi trong việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ví dụ: Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào dùng chung (không hạch toán riêng được cho các hoạt động kinh doanh) là 200 triệu đồng; doanh thu bán ra trong kỳ là 1 tỷ đồng (bao gồm doanh thu chịu thuế GTGT là 500 triệu đồng; doanh thu không phải kê khai tính, nộp thuế GTGT là 300 triệu đồng; doanh thu không chịu thuế GTGT là 200 triệu đồng).

Khi thực hiện theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, nếu hiểu doanh thu chịu thuế GTGT không bao gồm doanh thu không phải kê khai tính, nộp thuế thì: % phân bổ thuế GTGT được khấu trừ = Doanh thu chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu bán ra trong kỳ = 500 triệu đồng/1 tỷ đồng = 50%; số thuế GTGT được phân bổ khấu trừ là 100 triệu đồng;

Nghị định số 144/2026/NĐ-CP quy định rõ doanh thu chịu thuế GTGT (bao gồm cả doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế), thì: % phân bổ thuế GTGT được khấu trừ = Doanh thu chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu bán ra trong kỳ = (500 triệu đồng + 300 triệu đồng)/1 tỷ đồng = 80%; nên số thuế GTGT được phân bổ khấu trừ là 160 triệu đồng./.

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân từ thị trường vốn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Giá vàng hôm nay ngày 13/5: Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

(TBTCO) - Đến nay nhiều nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu hiện đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bãi bỏ Quy chế phối hợp liên ngành sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, tăng tính chủ động cho các cơ quan quản lý, trong đó cơ quan Hải quan.
Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, với chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ cảnh báo của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu siết thực thi từ Chính phủ.
Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức cá nhân được nhận từ công ty tại nước ngoài

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, đơn vị nhận được văn bản của ông Phạm Hy Hiền có địa chỉ tại số 195 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ông nhận được từ lợi tức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại nước ngoài.
Không có quy định đăng ký kinh doanh đối với cá nhân

(TBTCO) - Pháp luật hiện hành không có quy định về việc đăng ký kinh doanh đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với hộ kinh doanh.
Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

