Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 1,11% (200 Nhân dân tệ) về mức 17.765 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su cùng kỳ hạn giảm 1,53% (6,2 Yên) về mức 399,8 yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 2,9% (2,4 Baht) lên mức 84,3 Baht/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ hạn tháng 6 tăng 0,8%, lên 222,6 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm, nối tiếp đà đi xuống của thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu lốp xe suy yếu và tồn kho cao tiếp tục gây áp lực lên giá.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 giảm 0,5 Yên, tương đương 0,12% xuống còn 413,1 Yên/kg (khoảng 2,63 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 120 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,67%, xuống còn 17.865 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.629,14 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 50 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,32%, xuống còn 15.455 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua ghi nhận tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) ở mức 18.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.