Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Cập nhật lúc 9h05 sáng 12/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.293.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.059.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.154.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.293.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.758.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 85.173.120 đồng/lượng (mua vào) và 87.813.114 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.730.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.194.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Tại thời điểm 8h40 sáng ngày 12/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 86,0090 USD/ounce, tăng 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk từ FX Empire, thị trường bạc vừa ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc nhất kể từ đầu năm trong bối cảnh hàng loạt yếu tố kinh tế vĩ mô đồng thời tạo động lực tích cực cho kim loại quý này.

Ông James Hyerczyk nhận định, nhiều nhà đầu tư thường cho rằng, đà tăng mạnh của bạc chủ yếu xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố có tác động lớn hơn lại là diễn biến của lãi suất trên thị trường tài chính. Song song với đó, chỉ số USD cũng suy yếu trong phần lớn thời gian giao dịch khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh vị thế trước các dữ liệu kinh tế quan trọng và đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Một yếu tố nền tảng khác đang hỗ trợ đà tăng của giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài trên toàn cầu.

Theo các số liệu thị trường, sản lượng khai thác bạc toàn cầu năm 2024 chỉ tăng khoảng 0,9% so với năm trước, đạt khoảng 819,7 triệu ounce. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp phần thiếu hụt nhu cầu đang lên tới hàng trăm triệu ounce.

Điểm đáng chú ý là hơn 70% sản lượng bạc toàn cầu hiện được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ trong quá trình khai thác các kim loại cơ bản như đồng, chì và kẽm. Điều đó đồng nghĩa với việc sản lượng bạc không phụ thuộc trực tiếp vào giá bạc, mà chịu tác động bởi chu kỳ sản xuất của các kim loại công nghiệp khác.

Hiện nay, số lượng các mỏ bạc thuần túy trên thế giới tương đối hiếm. Trong khi đó, quá trình phát triển một mỏ bạc mới từ giai đoạn phát hiện đến khai thác thương mại thường kéo dài hơn 10 năm. Do đó, ngay cả khi giá bạc tăng mạnh trong thời gian dài, nguồn cung mới cũng khó có thể bổ sung nhanh chóng như kỳ vọng của thị trường./.