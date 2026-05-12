Thị trường

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

09:19 | 12/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục đà tăng ấn tượng. Cụ thể, giá bạc thế giới tăng mạnh 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức cao nhất gần 2 tháng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng.
aa
Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng
Giá bạc thế giới tiếp đà tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 sáng 12/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.293.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.059.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.154.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.293.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.758.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 85.173.120 đồng/lượng (mua vào) và 87.813.114 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.730.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.194.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/5/2026:

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Tại thời điểm 8h40 sáng ngày 12/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 86,0090 USD/ounce, tăng 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk từ FX Empire, thị trường bạc vừa ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc nhất kể từ đầu năm trong bối cảnh hàng loạt yếu tố kinh tế vĩ mô đồng thời tạo động lực tích cực cho kim loại quý này.

Ông James Hyerczyk nhận định, nhiều nhà đầu tư thường cho rằng, đà tăng mạnh của bạc chủ yếu xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố có tác động lớn hơn lại là diễn biến của lãi suất trên thị trường tài chính. Song song với đó, chỉ số USD cũng suy yếu trong phần lớn thời gian giao dịch khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh vị thế trước các dữ liệu kinh tế quan trọng và đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Một yếu tố nền tảng khác đang hỗ trợ đà tăng của giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài trên toàn cầu.

Theo các số liệu thị trường, sản lượng khai thác bạc toàn cầu năm 2024 chỉ tăng khoảng 0,9% so với năm trước, đạt khoảng 819,7 triệu ounce. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp phần thiếu hụt nhu cầu đang lên tới hàng trăm triệu ounce.

Điểm đáng chú ý là hơn 70% sản lượng bạc toàn cầu hiện được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ trong quá trình khai thác các kim loại cơ bản như đồng, chì và kẽm. Điều đó đồng nghĩa với việc sản lượng bạc không phụ thuộc trực tiếp vào giá bạc, mà chịu tác động bởi chu kỳ sản xuất của các kim loại công nghiệp khác.

Hiện nay, số lượng các mỏ bạc thuần túy trên thế giới tương đối hiếm. Trong khi đó, quá trình phát triển một mỏ bạc mới từ giai đoạn phát hiện đến khai thác thương mại thường kéo dài hơn 10 năm. Do đó, ngay cả khi giá bạc tăng mạnh trong thời gian dài, nguồn cung mới cũng khó có thể bổ sung nhanh chóng như kỳ vọng của thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Dành cho bạn

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Đọc thêm

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay (12/5) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 0,2%, Nhật Bản tăng 1%; Singapore, tăng 0,18%. Tương tự, doanh nghiệp cao su trong nước cũng tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.
Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (12/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg… Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/5) biến trái chiều tại một số địa phương. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện vài điểm tăng giá, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg.
Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng