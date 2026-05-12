Thuế - Hải quan

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Văn Tuấn

07:19 | 12/05/2026
(TBTCO) - Chiếm gần 94% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, việc bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế sẽ tạo “đòn bẩy” cho khu vực doanh nghiệp này phát triển, hội nhập sâu hơn với nền kinh tế.
Miễn thuế cho doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ

Ngày 29/4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định số 141/2026/NĐ-CP là quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ. Cụ thể, Điều 2 của Nghị định quy định, các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Đức Thanh

Tổng doanh thu này bao gồm thu nhập từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác. Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động không đủ 12 tháng, doanh thu sẽ được tính bình quân theo tháng để xác định điều kiện miễn thuế.

Đặc biệt, nếu doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 1 tỷ đồng, thì không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm. Trường hợp kết thúc năm thực tế vượt ngưỡng này, doanh nghiệp chỉ cần kê khai, quyết toán mà không bị tính tiền chậm nộp.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ, như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 50 tỷ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh; áp dụng mức thuế suất thấp (15%) đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng, không quy định ngưỡng thu nhập không chịu thuế như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới đã tác động đến kinh tế trong nước và một trong những chủ thể chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là doanh nghiệp nhỏ, do điều kiện về vốn, nhân lực của loại hình doanh nghiệp này còn hạn chế, dẫn đến khả năng chống chịu trước những biến động từ bên ngoài không cao.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, chi phí nhiên liệu, chi phí logistics tăng, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào trạng thái khó khăn, cần sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước. Chính vì vậy, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định mức doanh thu để xác định doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, ở nước ta hiện nay, số lượng doanh nghiệp nhỏ, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm đa số trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Trong tổng số khoảng 900 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Doanh nghiệp có thêm nguồn vốn tái đầu tư, mở rộng sản xuất

TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh địa chính trị và thương mại thế giới đang đặt ra nhiều thách thức, các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung và ban hành gần đây có bước tiến khá tích cực, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ.

Điển hình, thay vì chỉ quy định một mức thuế suất phổ thông 20% áp dụng cho phần lớn doanh nghiệp như trước đây, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 quy định 3 mức thuế suất phổ thông được áp dụng.

Trong đó, mức thuế suất 15% áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm chi phí thuế, giữ lại nhiều nguồn vốn lưu động hơn, đồng thời, hỗ trợ tính thanh khoản và thực hiện tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và nguồn vốn còn hạn chế.

Mức thuế suất 17% áp dụng cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động, thực hiện các kế hoạch đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh.

Kết quả tích cực nhờ chính sách giảm thuế

Nhờ chính sách giảm thuế mà trong những năm vừa qua, doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực như: sản lượng sản xuất, hàng bán tăng cao hơn so với các năm trước, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Atlantic (tỉnh Phú Thọ)

Ngoài ra, luật cũng có những quy định cụ thể về các trường hợp được áp dụng mức thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo ngành, nghề và địa bàn được ưu đãi thuế. Các ngành nghề ưu đãi thuế tập trung vào những hoạt động như ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm an toàn thông tin mạng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…

“Việc áp dụng các ưu đãi thuế này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn” - TS. Tô Hoài Nam nhấn mạnh.

Công ty TNHH Bao bì Atlantic (tỉnh Phú Thọ) là doanh nghiệp từng được hưởng chính sách ưu đãi thuế khi mới thành lập. Ông Đặng Trung Dũng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Atlantic chia sẻ, đa phần doanh nghiệp mới thành lập đều đối mặt với khó khăn về dòng tiền. Khi được miễn các khoản thuế, doanh nghiệp có thêm dòng tiền lưu động để trang trải công nợ, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong giai đoạn vừa qua, nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách gia hạn, miễn, giảm một số khoản thuế. Những chính sách này đã tác động khá tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông Dũng, với việc được giảm thuế, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để tái đầu tư, qua đó giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, từ đó giúp doanh nghiệp tăng sản lượng hàng bán ra, doanh thu, lợi nhuận tăng, nộp ngân sách nhà nước cũng tăng lên rõ rệt.

Đặc biệt, việc kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua đã tạo sự ổn định cho doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược kinh doanh, ký kết các hợp đồng dài hạn, giữ ổn định giá bán, duy trì hoạt động hợp tác kinh doanh với đối tác, tạo việc làm ổn định cho người lao động./.

Tạo thêm dư địa hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân

Theo nhận định của các chuyên gia, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành là động thái kịp thời nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý về thuế, đồng thời tạo thêm dư địa hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách được ban hành không chỉ góp phần giảm chi phí tuân thủ, mà còn thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả quản lý thuế và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện tại.
