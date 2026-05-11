Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước tăng

Thị trường cà phê nội địa tuần qua ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại hầu hết các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh nguồn cung bán ra vẫn khá hạn chế. Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, tăng từ 500 - 700 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khi tăng 700 đồng/kg, lên mức 87.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 87.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng thấp hơn, khoảng 500 đồng/kg, đưa giá cà phê lên mức 86.500 đồng/kg.

Dù giá tăng trở lại, hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn chưa thực sự sôi động. Nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng với kỳ vọng giá có thể cải thiện thêm trong thời gian tới khiến lượng cà phê lưu thông trên thị trường không quá lớn.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá cà phê tuần qua khá trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.414 USD/tấn, tăng 1,5%, tương ứng tăng khoảng 50 USD/tấn so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng nhẹ 27 USD/tấn, lên mức 3.302 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm khá mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 4,3%, tương đương 12,3 US cent/pound, xuống còn 274,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,5%, về mức 266,3 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước nhích tăng

Sau chuỗi phiên giao dịch ổn định kéo dài suốt tuần trước, thị trường hồ tiêu nội địa sáng 11/5 đã xuất hiện tín hiệu tăng nhẹ tại một số địa phương trọng điểm. Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.000 - 144.000 đồng/kg, tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tùy khu vực.

Tại Gia Lai, giá tiêu tăng mạnh nhất với mức cộng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 141.000 đồng/kg. Dù vẫn là địa phương có giá thấp nhất cả nước, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều phiên trầm lắng.

Trong khi đó, Đồng Nai ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 142.500 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục ổn định ở mức cao nhất thị trường là 144.000 đồng/kg.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn được duy trì ở mức 142.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá tiêu trong tuần qua nhìn chung không có nhiều biến động lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ International Pepper Community, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt chủ yếu đi ngang, ngoại trừ Indonesia ghi nhận mức giảm nhẹ.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 6.955 USD/tấn, giảm khoảng 11 USD/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ nguyên ở mức 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống còn 9.164 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.