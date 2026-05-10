Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,6% (110 Nhân dân tệ) lên mức 17.965 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 1,5% (6 Yên) lên mức 406 Yên/kg.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch gần nhất ở mức 221,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 neo quanh mức 80,80 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản phục hồi nhờ đà tăng của giá dầu và lo ngại nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt bởi điều kiện thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất chủ chốt.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 chốt phiên tăng 0,9 Yên, tương đương 0,22%, lên 411 Yên/kg, sau khi có thời điểm giảm tới 1,4% trong phiên.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 140 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,79%, lên 17.945 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 giảm mạnh 770 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,69%, xuống còn 15.660 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.