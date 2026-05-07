Ngày 7/5: Giá cao su thế giới ở trạng thái "tăng trong thận trọng"

06:16 | 07/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Giá cao su thế giới hôm nay vận động trong trạng thái “tăng trong thận trọng”. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo duy trì xu hướng đi ngang khi hợp đồng tháng 5/2026 neo ở mức 396 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 đạt mức 399,10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 hiện ở mức 399,80 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, thị trường cao su trên sàn SHFE vẫn trong kỳ nghỉ nên giao dịch tạm gián đoạn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang được hỗ trợ gián tiếp bởi xu hướng đồng Yên suy yếu và giá dầu thế giới tăng cao trong thời gian gần đây.

Trên sàn SGX Singapore, giá cao su TSR20 ghi nhận diễn biến tích cực hơn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,12%, lên mức 217,20 cent/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 1,21%, đạt 217,10 cent/kg.

Trái ngược với đà tăng trên sàn quốc tế, thị trường vật chất tại Thái Lan, quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới lại đi ngang, với giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giữ ở mức 80,80 Baht/kg. Điều này phản ánh sự thận trọng của thị trường khu vực, khi cung - cầu chưa thực sự đồng pha.

Thực tế, nguồn cung cao su tự nhiên tại các “thủ phủ” sản xuất như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang bước vào giai đoạn khai thác cao điểm, làm gia tăng áp lực lên giá. Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất vẫn phục hồi chậm, đặc biệt trong bối cảnh ngành sản xuất lốp xe và ô tô chưa thực sự bứt tốc.

Theo Reuters, thị trường cao su hiện vận động trong trạng thái “tăng trong thận trọng”, khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Dù xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về tăng, nhưng biên độ dao động được dự báo sẽ tiếp tục hẹp, khi áp lực nguồn cung gia tăng và tâm lý phòng thủ của giới đầu tư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc mặt bằng giá trong nước duy trì ổn định được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với người trồng cao su, nhất là trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn biến động khó lường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
