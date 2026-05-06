Ngày 6/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

06:21 | 06/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (6/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, trong khi hoạt động mua bán diễn ra trầm lắng do nguồn cung không còn dồi dào. Một số mặt hàng lúa tươi nhích giá, nhưng mặt bằng chung vẫn ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ở nhiều mức khác nhau, do áp lực cạnh tranh từ các quốc gia cung ứng lớn.
Giá một số mặt hàng lúa tươi hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg, lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch khá hơn, giá biến động nhẹ. Tại An Giang, một số loại lúa tươi tăng so với tuần trước, giao dịch mua bán khá hơn. Tại Cần Thơ, nguồn lúa tươi ít, một số kho hỏi mua lúa khô Đài Thơm 8 và Japonica. Tại Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, nguồn lúa tươi không còn nhiều, giao dịch mua bán chậm, giá tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg, so với cuối tuần.

Phân khúc nếp duy trì đà đi ngang. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 496 - 500 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 335 - 339 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 390 - 394 USD/tấn, trong khi đó, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 282 - 286 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
