Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

06:19 | 06/05/2026
(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi đến Thủ đô New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ luôn đoàn kết, gắn bó, được chính quyền và nhân dân sở tại tôn trọng; chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam và luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tương trợ lẫn nhau, ủng hộ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn. Đại sứ quán luôn quan tâm hỗ trợ bà con về mọi mặt.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, bà con luôn quan tâm đến tình hình phát triển của đất nước; phấn khởi, tự hào trước vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao; tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta lần này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu rộng, thiết thực hơn.

Nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương Đại sứ quán, cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp tổ chức chuyến thăm lần này rất chu đáo, toàn diện, với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự tận tâm với nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại Ấn Độ ngày càng trưởng thành, đoàn kết, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Cộng đồng trí thức, lưu học sinh, tăng ni đang theo học tại các trường Phật giáo tại Ấn Độ là một lực lượng giàu tiềm năng, được đào tạo trong môi trường học thuật thuận lợi, tiếp cận những tri thức tiên tiến và các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh. Mối quan hệ của cộng đồng với chính quyền, nhân dân sở tại ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chia sẻ thêm một số nét nổi bật về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm 3 mục tiêu quan trọng: giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm; phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đường lối đối ngoại tiếp tục được khẳng định nhất quán: Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Về quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Hai nước có nhiều dư địa hợp tác trên các lĩnh vực; có nhiều sự tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Trong không khí gần gũi, ấm áp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ngày càng bền chặt, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các trí thức, sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia các mạng lưới tri thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.

Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước; góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng.

Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ chính là một “đại sứ nhân dân”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ; đồng thời tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa sở tại.

Các gia đình Việt - Ấn cần tiếp tục là những “nhịp cầu sống”, nơi hai nền văn hóa giao thoa, lan tỏa và bền vững. Các hội đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước.

Các cơ quan đại diện không chỉ là cầu nối quan hệ giữa hai nước, mà còn phải là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)
(TBTCO) - Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia trong khu vực.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 5/5/2026 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026. Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang tiến hành sắp xếp hơn 1.200 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, những người này sẽ tiếp tục bố trí công tác ở vị trí khác hoặc nghỉ việc hưởng chế độ.
(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm, như theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát trong thời gian tới; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả…
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho hay, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng cơ cấu ủy viên là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cá nhân tiêu biểu ở các thành phần kinh tế tăng 21 vị.
