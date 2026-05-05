Thời sự

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thanh Sơn

06:15 | 05/05/2026
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang tiến hành sắp xếp hơn 1.200 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, những người này sẽ tiếp tục bố trí công tác ở vị trí khác hoặc nghỉ việc hưởng chế độ.
Theo thống kê của Sở Nội vụ Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 1.236 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về một số nội dung đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Hải Phòng đã có công văn chỉ đạo phương án bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trên địa bàn TP. Hải Phòng hiện có 1.236 người hoạt động không chuyên trách cấp xã

UBND TP. Hải Phòng giao UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thông tin, tuyên truyền các quy định của Trung ương về thời điểm kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (đến trước ngày 31/5/2026) và quy định có liên quan đến việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc bố trí vào các chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Đối với những trường hợp có nguyện vọng tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ số biên chế được giao, số biên chế có mặt và các quy định khác của pháp luật có liên quan thực hiện việc hợp đồng lao động đối với các trường hợp có năng lực, kinh nghiệm công tác tại UBND cấp xã hoặc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm theo quy định.

Đối với những trường hợp có nguyện vọng tiếp tục bố trí công tác chức danh không chuyên trách tại tổ dân phố, thôn, UBND cấp xã thực hiện rà soát, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố xem xét, sử dụng nguồn cán bộ từ đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn tại các thôn, tổ dân phố.

Với những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc để hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu rà soát tổng thể, lập hồ sơ đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/5 để thẩm định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố yêu cầu ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương về việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Sở Nội vụ triển khai thực hiện và báo cáo UBND thành phố theo quy định và thẩm quyền.

Cùng với đó, Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định và triển khai thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt đối tượng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. UBND thành phố yêu cầu hoàn thành việc này trong tháng 7/2026./.

