Tài chính

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Thanh Sơn

19:14 | 15/04/2026
(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngày 15/4, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương, nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của các địa phương, chủ đầu tư, đến hết ngày 10/4, tổng vốn đầu tư công của TP. Hải Phòng giải ngân được khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đạt 24% kế hoạch vốn không bao gồm 5% tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vốn ODA vay lại. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (12%), đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố (sau tỉnh Lạng Sơn).

Trong đó, 64 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt, vượt tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố; 25 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao một số chủ đầu tư, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, đồng thời phê bình những địa phương đạt tỷ lệ thấp, thậm chí có địa phương chưa giải ngân theo kế hoạch.

Ông Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương phải xác định việc giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện những giải pháp căn cơ, bài bản, để đạt kết quả cao nhất. Những địa phương đạt thấp cần tập trung cao cho công tác giải ngân trong quý II/2026 để bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm.

Sở Tài chính Hải Phòng cần khẩn trương xây dựng lại kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, kịch bản điều hành để các địa phương căn cứ, thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương để có phương án xử lý kịp thời, không để làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện đoạn qua sông Lạch Tray có tổng mức đầu tư 7.020 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, năm 2026, thành phố có 431 dự án phải giải phóng mặt bằng với 14.942,3 ha đất, liên quan đến 165.604 hộ dân và 424 tổ chức. Tuy nhiên, trong quý I/2026, có 18 dự án phải giải phóng mặt bằng với 282,3 ha đất tại 12 xã, phường chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Năm 2026, UBND xã, phường, đặc khu được ủy quyền làm chủ đầu tư nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn với nhiều cơ chế thuận lợi. Vì thế, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố./.

Năm 2026, TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao 36.917 tỷ đồng vốn đầu tư công. Theo kịch bản giải ngân, đến hết quý I/2026 giải ngân đạt 18,1%; hết quý II/2026 giải ngân đạt 39,9%; hết quý III/2026 giải ngân 65%; hết quý IV/2026 giải ngân đạt 91,9% và hết niên độ ngân sách năm 2026 (đến 31/1/2027) giải ngân đạt 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Thanh Sơn
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và "cơn gió ngược" gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 7,83%; thu ngân sách tăng 11,4%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 23%... là những con số nổi bật trong quý I/2026.
(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về nhập lương thực năm 2026, và Công văn số 609/CDT-TCQLH tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các quy định mới tập trung vào quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi.
(TBTCO) - Từ ngày 13/4 đến 24/4/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ chức khóa đào tạo Chuẩn mực kế toán công quốc tế.
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia Ladislav Kamenický nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, DATC tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm năng lực để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.
