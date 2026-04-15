Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Ngày 15/4, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương, nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của các địa phương, chủ đầu tư, đến hết ngày 10/4, tổng vốn đầu tư công của TP. Hải Phòng giải ngân được khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đạt 24% kế hoạch vốn không bao gồm 5% tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vốn ODA vay lại. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (12%), đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố (sau tỉnh Lạng Sơn).

Trong đó, 64 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt, vượt tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố; 25 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao một số chủ đầu tư, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, đồng thời phê bình những địa phương đạt tỷ lệ thấp, thậm chí có địa phương chưa giải ngân theo kế hoạch.

Ông Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương phải xác định việc giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện những giải pháp căn cơ, bài bản, để đạt kết quả cao nhất. Những địa phương đạt thấp cần tập trung cao cho công tác giải ngân trong quý II/2026 để bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm.

Sở Tài chính Hải Phòng cần khẩn trương xây dựng lại kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, kịch bản điều hành để các địa phương căn cứ, thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương để có phương án xử lý kịp thời, không để làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện đoạn qua sông Lạch Tray có tổng mức đầu tư 7.020 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, năm 2026, thành phố có 431 dự án phải giải phóng mặt bằng với 14.942,3 ha đất, liên quan đến 165.604 hộ dân và 424 tổ chức. Tuy nhiên, trong quý I/2026, có 18 dự án phải giải phóng mặt bằng với 282,3 ha đất tại 12 xã, phường chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Năm 2026, UBND xã, phường, đặc khu được ủy quyền làm chủ đầu tư nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn với nhiều cơ chế thuận lợi. Vì thế, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố./.