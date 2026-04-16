Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Văn Tuấn

15:46 | 16/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, mà thay bằng cơ chế giao Chính phủ quy định mức cụ thể.
aa

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật thuế TNCN theo hướng cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15, trong đó đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời tại Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT đã nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT lên 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, qua rà soát chính sách thuế và thực trạng công tác quản lý thu hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính nhận thấy bên cạnh việc tăng cường quản lý để đảm bảo minh bạch, thu đúng, thu đủ thì việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành Luật Thuế TNCN (cuối năm 2025) là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, và có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Theo Bộ Tài chính, dù Chính phủ đã sử dụng nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên tình hình thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, để hỗ trợ cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân có quy mô nhỏ (những đối tượng yếu thế), đồng thời khuyến khích cá nhân chuyển lên doanh nghiệp như chủ trương tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, trên cơ sở đánh giá tác động (cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội), Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh như sau: Sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN và mức doanh thu không chịu thuế GTGT tại khoản 25 Điều 5 của Luật Thuế GTGT theo hướng không quy định mức cụ thể tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Theo Bộ Tài chính, quy định này giúp cho Chính phủ có đủ cơ sở pháp lý để điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung "Giao Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp" tại Kết luận số 18-KL/TW.

Cụ thể dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 như sau: Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau: Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản vượt trên mức quy định của Chính phủ nhân (x) với thuế suất 5%.

Cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 149/2025/QH15 như sau: Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí./.

(TBTCO) - Sáng 16/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026 nhằm lắng nghe vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tiếp cận vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới, hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030.
(TBTCO) - Với quy mô vốn tăng mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn “cao điểm” giải ngân. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
