Tài chính

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua

An Nhi

An Nhi

[email protected]
13:47 | 04/06/2026
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Thông báo số 3484/TB-KBNN về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong toàn hệ thống.
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Thông báo được ban hành trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 6395/BTC-TCCB ngày 19/5/2026 về việc xử lý đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn trong thực hiện công việc.

Tại thông báo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát kỹ việc phân công nhiệm vụ đến từng công chức, bảo đảm bố trí công việc khoa học, hợp lý, tránh tình trạng một cá nhân phải xử lý quá nhiều nhiệm vụ cùng thời điểm. Đồng thời, các đơn vị phải phân công đầu mối theo dõi tiến độ, thời hạn xử lý công việc để kịp thời tổng hợp, báo cáo và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua
Kho bạc Nhà nước siết trách nhiệm thực thi công vụ, gắn tiến độ nhiệm vụ với đánh giá thi đua. Ảnh minh họa: H.T

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc các tình huống vượt thẩm quyền để được xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, thông báo nhấn mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo KBNN về cả tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ theo dõi trên hệ thống của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ sẽ là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

Bên cạnh đó, Giám đốc KBNN yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp giữa các đơn vị. Các đơn vị khi được lấy ý kiến phải cử đầu mối theo dõi, tham gia ý kiến hoặc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; văn bản phản hồi phải được gửi đúng thời hạn và tuân thủ nghiêm các quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tài chính và KBNN.

An Nhi
Từ khóa:
kho bạc nhà nước thực thi công vụ siết chặt kỷ luật đánh giá thi đua

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