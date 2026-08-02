Thị trường

Đồng bộ giải pháp mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh của nông sản

Nam Khánh

Nam Khánh

[email protected]
11:11 | 02/08/2026
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về tình trạng giá nông sản bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng, Bộ Tài chính cho biết đang cùng với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, kỳ vọng sẽ tạo đầu ra bền vững, giúp người dân yên tâm sản xuất.
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Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo phản ánh của cử tri, giá nhiều mặt hàng nông sản như lúa, cam, dừa và một số nông sản khác ở mức thấp, thiếu ổn định, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, vật liệu xây dựng liên tục tăng, gây nhiều khó khăn cho người dân. Cử tri đề nghị Nhà nước hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp để nhân dân yên tâm sản xuất.

Hồi đáp kiến nghị này, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Bộ Tài chính: Đồng bộ giải pháp mở đầu ra, ổn định thị trường nông sản
Thu hoạch thanh long xuất khẩu. Ảnh: An THư

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động đàm phán mở cửa thị trường với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Trung Quốc... Đồng thời, ký kết nhiều nghị định thư, thỏa thuận song phương để xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng như yến sào, mật ong, sầu riêng, chanh leo, khoai lang...

Cùng với đó, tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, RCEP... để tiếp cận thị trường mới và tận dụng ưu đãi thuế quan nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản.

Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường duy trì nhiều hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, từ giới thiệu sản phẩm thông qua các đoàn công tác, tham gia hội chợ, triển lãm thực phẩm quốc tế, tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài đến phát triển thị trường nội địa thông qua Hội chợ AgroViet, các hội chợ kết nối sản phẩm địa phương và tuần hàng nông sản tại các thành phố lớn.

Trước những biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là việc Hoa Kỳ điều chỉnh chính sách thuế quan và tác động từ xung đột tại Trung Đông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Anh, Đức, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan. Trong năm 2026, các đoàn xúc tiến tiếp tục được triển khai tại Canada, Mexico, Hà Lan, Tây Ban Nha và khu vực châu Phi.

Bên cạnh mở rộng thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tập trung nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản thông qua chuẩn hóa quy trình sản xuất, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ; tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ; triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản; phát triển hệ thống logistics, thúc đẩy chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và phát triển kho lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ theo mùa vụ, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”.

Theo Bộ Tài chính, các giải pháp nói trên cũng gắn với việc tiếp tục triển khai các chiến lược, đề án đã được ban hành về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nộng lâm thủy sản, thúc đẩy xuất khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến một số sản phẩm chủ lực (rau quả, thủy sản, gỗ, sản phẩm chăn nuôi...); đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với nhu cầu thị trường./.

Nam Khánh
Từ khóa:
bộ tài chính thị trường nông sản

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