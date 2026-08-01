Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng 1/8 cho thấy, giá heo hơi hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Miền Bắc vẫn là tâm điểm điều chỉnh khi nhiều địa phương giảm thêm 1.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tạm thời chững giá sau nhiều phiên đi xuống.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Mặc dù vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, đà giảm liên tục trong những ngày gần đây đã khiến mức giá cao nhất chỉ còn 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu và Hưng Yên đang là những địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 64.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La hiện giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực miền Bắc với 62.000 đồng/kg.

So với thời điểm đầu tuần, mặt bằng giá tại nhiều tỉnh phía Bắc đã giảm đáng kể. Việc giá heo hơi liên tục mất các mốc cao cho thấy sức mua trên thị trường vẫn khá yếu, trong khi nguồn cung heo đến kỳ xuất chuồng chưa tạo được sự cân bằng cần thiết.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang sau nhiều ngày điều chỉnh. Giá heo hơi tại khu vực này hiện được thu mua trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thấp nhất miền Trung - Tây Nguyên khi giữ ở mức 60.000 đồng/kg.

Việc khu vực này tạm dừng đà giảm có thể cho thấy giao dịch đang bước vào giai đoạn thăm dò. Tuy nhiên, khoảng giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với miền Bắc và chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường có thể sớm phục hồi.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh vẫn là hai địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng đạt 62.000 đồng/kg.

Theo sau là Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, nơi thương lái đang thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng/kg.

Ở nhóm cuối bảng, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục neo tại 60.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam và cũng là mức thấp nhất trên thị trường cả nước./.