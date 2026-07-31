Thị trường

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

09:18 | 31/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/7) diễn biến trái chiều. Trong khi các thương hiệu bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp đà tăng. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế lại đảo chiều giảm 0,48% so với hôm qua.
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Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Giá bạc hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh: Nguồn: Kitco

Cập nhật lúc 9h10 ngày 31/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.181.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.248.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.181.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.248.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.181.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.566.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.159.855 đồng/kg (mua vào) và 59.946.517 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 31/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h05 ngày 31/7, giá bạc giao ngay ở mức 58,7215 USD/ounce, giảm 0,48% so với hôm qua.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, trong thời gian tới, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát và thị trường lao động.

Nếu các số liệu cho thấy lạm phát tiếp tục giảm và thị trường việc làm hạ nhiệt, kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá bạc cũng như các kim loại quý khác.

Ngược lại, nếu lạm phát vẫn ở mức cao hoặc thị trường lao động tiếp tục duy trì sức nóng, Fed có thể kéo dài thời gian duy trì mặt bằng lãi suất cao. Kịch bản này sẽ tạo áp lực lên giá bạc khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi gia tăng.

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Trong bối cảnh Fed chưa đưa ra lộ trình chính sách cụ thể, các dữ liệu kinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt chính đối với kỳ vọng của nhà đầu tư trước cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen theo từng thông tin kinh tế mới của Mỹ. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo về lạm phát, việc làm và phát biểu của các quan chức Fed, bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của thị trường bạc toàn cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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