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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Thu Hương

Thu Hương

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06:34 | 31/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng và vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce. Cùng với đó, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng cả vàng miếng và vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.105 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày 31/7 sau khi Mỹ công bố chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 thấp hơn kỳ vọng và đồng USD suy yếu. Diễn biến này giúp kim loại quý phục hồi sau khi chịu áp lực từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp trước đó.

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo các chuyên gia, việc Fed duy trì lãi suất được đánh giá là yếu tố hỗ trợ đối với giá vàng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng phần nào làm giảm những bất ổn liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ, khiến giá kim loại quý có thể tiếp tục dao động trong vùng hiện tại thêm một thời gian.

Ông Jesse Colombo - Nhà phân tích kim loại quý độc lập và là nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng thị trường vàng đã phản ứng tích cực sau quyết định của Fed. Theo ông, dù môi trường lãi suất cao thường không có lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng, kim loại quý vẫn duy trì được sức chống chịu đáng kể. Bên cạnh đó, các tín hiệu kỹ thuật hiện cũng cho thấy vàng đang có cơ hội bước vào một nhịp phục hồi mới.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế Christopher Hodge, John Briggs và Selin Aker của Natixis nhận định cuộc họp lần này của Fed ghi nhận sự xuất hiện rõ nét của những quan điểm khác biệt trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi có ba thành viên bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất. Dù vậy, nhóm chuyên gia cho rằng tín hiệu quan trọng hơn là phần lớn thành viên Hội đồng Thống đốc cùng Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams vẫn đồng thuận với quyết định tạm dừng tăng lãi suất, cho thấy lập trường chính sách hiện tại chưa có sự thay đổi đáng kể.

Cùng quan điểm, ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng quyết định của FOMC nhìn chung vẫn phản ánh xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát đã khiến lợi suất ngắn hạn và đồng USD suy yếu, qua đó tạo điều kiện để giá vàng phục hồi mạnh sau khi có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 30/7, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, giá vàng miếng niêm yết ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi về giá so với phiên trước, giữ ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI không thay đổi giá, niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 139,1 - 143 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn tăng lên mức 136,7 - 141,6 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 31/07/2026 07:30

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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
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