Chứng khoán

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Tùng Linh

Tùng Linh

18:49 | 30/07/2026
(TBTCO) - Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên hôm nay (30/7) gồm VIC, VNM, MSN và FPT. Cả 4 cổ phiếu đều giao dịch tích cực và đóng cửa trong sắc xanh.
aa

Đà hồi phục của thị trường chứng khoán tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch hôm nay. VN-Index tăng 39,98 điểm (+2,35%) lên 1.744,66 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1.750 điểm. Sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường với số mã chứng khoán tăng giá áp đảo. Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 20.264 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.880,6 tỷ đồng và bán ra 2.203,3 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 677,3 tỷ đồng. Trên 3 sàn, giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 670 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng đáng chú ý sau giai đoạn dòng vốn ngoại liên tục bán ròng.

Dòng tiền ngoại tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với 194,5 tỷ đồng, tiếp đến là VNM (157,9 tỷ đồng), MSN (105,2 tỷ đồng) và FPT (76,2 tỷ đồng). Ngoài ra, khối ngoại cũng giải ngân tích cực vào MCH (75,9 tỷ đồng), GMD (73 tỷ đồng), LPB, VHM, PNJ và MWG, với giá trị mua ròng 37 - 46 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại quay trở lại ở VIC và VHM trong bối cảnh nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Riêng VHM tăng mạnh 4,29%, lên 146.000 đồng/cổ phiếu và cũng được khối ngoại mua ròng hơn 45 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 30/7. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng đã giảm đáng kể và không còn tập trung vào một cổ phiếu đơn lẻ. TCB là mã bị bán ròng mạnh nhất với 144,1 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Tiếp theo là ACB (63,2 tỷ đồng), NVL (47,3 tỷ đồng), GEX (33,4 tỷ đồng) và VIX (32,6 tỷ đồng). Các mã VPB, EIB, MSB, DGW và MBB đều ghi nhận giá trị bán ròng dưới 20 tỷ đồng.

So với những phiên trước, hoạt động giao dịch của khối ngoại đã cân bằng hơn khi lực mua được mở rộng sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi quy mô bán ròng thu hẹp đáng kể, nhất là ở một số cổ phiếu ngân hàng. Việc dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng đúng thời điểm VN-Index bứt phá qua vùng 1.740 điểm góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường trong ngắn hạn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán khối ngoại vn-index

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Khối ngoại có thể đảo chiều mua ròng trong gần vài tháng tới

Khối ngoại có thể đảo chiều mua ròng trong gần vài tháng tới

Dành cho bạn

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Đọc thêm

Tập đoàn Sơn Hà: 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 11%

Tập đoàn Sơn Hà: 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 11%

(TBTCO) - Tập đoàn Sơn Hà (HOSE; mã Ck: SHI) duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2026 với doanh thu 5.341 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, trong đó riêng doanh thu quý II tăng tới 88% so với quý I.
Chuyên gia SSI Research: Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp, thị trường tiếp tục chờ tín hiệu mới

Chuyên gia SSI Research: Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp, thị trường tiếp tục chờ tín hiệu mới

(TBTCO) - Trước quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chuyên gia từ SSI Research nhận định, các quyết định chính sách của Fed trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến dữ liệu kinh tế, trong khi khả năng tăng lãi suất từ nay đến cuối năm vẫn cần được theo dõi.
Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

(TBTCO) - Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong kỳ họp thứ 5 liên tiếp, nhưng kết quả biểu quyết 9 - 3 với ba thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm phát đi tín hiệu chính sách vẫn nghiêng về hướng "diều hâu". Lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2%, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá cả chưa giảm như kỳ vọng.
Khoảng trống doanh nghiệp FDI trên thị trường niêm yết

Khoảng trống doanh nghiệp FDI trên thị trường niêm yết

(TBTCO) - Đóng góp tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, doanh nghiệp FDI vẫn hiện diện hạn chế trên thị trường chứng khoán. Dù giữa doanh nghiệp nội và FDI không có sự phân biệt, nhưng vẫn tồn tại nút thắt từ các cam kết đầu tư, nghĩa vụ với địa phương...
Tăng tốc cải cách để tiến tới “chuẩn” thị trường mới nổi của MSCI

Tăng tốc cải cách để tiến tới “chuẩn” thị trường mới nổi của MSCI

(TBTCO) - Sau cột mốc được FTSE Russell công bố lộ trình nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách mới với mục tiêu đáp ứng các tiêu chí của MSCI vào năm 2030. Việc mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, vận hành hệ thống đối tác bù trừ trung tâm và nâng cao tính minh bạch được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn.
Cho vay tăng mạnh 37% giúp NCB lãi hơn 700 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Cho vay tăng mạnh 37% giúp NCB lãi hơn 700 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

(TBTCO) - Ngân hàng NCB báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 726,7 tỷ đồng, tăng 57% cùng kỳ, trong đó quý II lập kỷ lục với hơn 510 tỷ đồng. Cùng kết quả kinh doanh khởi sắc, tín dụng tăng 37% đưa dư nợ cho vay khách hàng lên hơn 133.500 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, đưa ngân hàng tiến gần mục tiêu hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại.
Bỏ trứng nhiều "giỏ", danh mục đầu tư đa dạng giúp Tái bảo hiểm VINARE báo lãi hơn 290 tỷ đồng

Bỏ trứng nhiều "giỏ", danh mục đầu tư đa dạng giúp Tái bảo hiểm VINARE báo lãi hơn 290 tỷ đồng

(TBTCO) - Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đạt 290,5 tỷ đồng, tăng 17,1% cùng kỳ, nhờ hoạt động tài chính khởi sắc với lợi nhuận gộp trên 257 tỷ đồng. Tổng công ty duy trì danh mục đầu tư tài chính gần 6.400 tỷ đồng, phân bổ đa dạng nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.
Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu

Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu

Thị trường chứng khoán hôm nay (29/7) tiếp tục duy trì đà tăng khi VN-Index có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp, tăng hơn 24 điểm và vượt trở lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa và thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Hải Phòng mở không gian tăng trưởng mới, đón khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Chứng khoán phái sinh ngày 30/7: VN30 bứt phá hơn 2%, hợp đồng tương lai vẫn chưa lấy lại sự hưng phấn

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Đạm Cà Mau lãi hơn 1.850 tỷ đồng sau 6 tháng

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -112.63
30/07 | -112.63 (7,316.15 -112.63 (-1.52%))
DJI -1,153.18
30/07 | -1,153.18 (51,594.14 -1,153.18 (-2.19%))
IXIC -433.97
30/07 | -433.97 (24,442.94 -433.97 (-1.74%))
NYA -284.70
30/07 | -284.70 (23,944.97 -284.70 (-1.18%))
XAX +98.86
30/07 | +98.86 (8,383.92 +98.86 (+1.19%))
BUK100P +5.88
30/07 | +5.88 (1,088.14 +5.88 (+0.54%))
RUT -47.49
30/07 | -47.49 (2,906.31 -47.49 (-1.61%))
VIX -1.68
30/07 | -1.68 (18.98 -1.68 (-8.13%))
FTSE +38.67
30/07 | +38.67 (10,947.08 +38.67 (+0.35%))
GDAXI +75.42
30/07 | +75.42 (25,535.90 +75.42 (+0.30%))
FCHI +91.07
30/07 | +91.07 (8,499.34 +91.07 (+1.08%))
STOXX50E +62.99
30/07 | +62.99 (6,311.83 +62.99 (+1.01%))
N100 +16.27
30/07 | +16.27 (1,916.13 +16.27 (+0.86%))
BFX -70.61
30/07 | -70.61 (5,657.30 -70.61 (-1.23%))
MOEX.ME -0.11
30/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +50.96
30/07 | +50.96 (25,858.88 +50.96 (+0.20%))
STI -39.61
30/07 | -39.61 (5,673.58 -39.61 (-0.69%))
AXJO -70.90
30/07 | -70.90 (8,967.70 -70.90 (-0.78%))
AORD -77.00
30/07 | -77.00 (9,122.70 -77.00 (-0.84%))
BSESN +273.55
30/07 | +273.55 (77,928.15 +273.55 (+0.35%))
JKSE +94.98
30/07 | +94.98 (6,186.36 +94.98 (+1.56%))
KLSE +4.84
30/07 | +4.84 (1,720.40 +4.84 (+0.28%))
NZ50 -213.89
30/07 | -213.89 (13,762.78 -213.89 (-1.53%))
KS11 -69.68
30/07 | -69.68 (5,593.56 -69.68 (-1.23%))
TWII -105.88
30/07 | -105.88 (39,933.30 -105.88 (-0.26%))
GSPTSE -415.92
30/07 | -415.92 (35,333.78 -415.92 (-1.16%))
BVSP -2,679.41
30/07 | -2,679.41 (173,885.34 -2,679.41 (-1.52%))
MXX -827.65
30/07 | -827.65 (66,479.89 -827.65 (-1.23%))
IPSA -59.68
30/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -23,256.50
30/07 | -23,256.50 (3,233,105.25 -23,256.50 (-0.71%))
TA125.TA -8.02
30/07 | -8.02 (3,977.00 -8.02 (-0.20%))
CASE30 -185.10
30/07 | -185.10 (53,442.20 -185.10 (-0.35%))
JN0U.JO +158.46
30/07 | +158.46 (6,706.83 +158.46 (+2.42%))
DX-Y.NYB -0.23
30/07 | -0.23 (100.65 -0.23 (-0.23%))
125904-USD-STRD +42.86
30/07 | +42.86 (2,836.60 +42.86 (+1.53%))
XDB +1.01
30/07 | +1.01 (133.90 +1.01 (+0.76%))
XDE +0.87
30/07 | +0.87 (114.79 +0.87 (+0.76%))
000001.SS -23.78
30/07 | -23.78 (3,804.69 -23.78 (-0.62%))
N225 +433.24
30/07 | +433.24 (61,867.43 +433.24 (+0.71%))
XDN +0.36
30/07 | +0.36 (61.39 +0.36 (+0.59%))
XDA +0.07
30/07 | +0.07 (69.82 +0.07 (+0.10%))