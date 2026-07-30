Khối ngoại đảo chiều mua ròng, mạnh tay giải ngân vào cổ phiếu Vingroup, Vinamilk

Đà hồi phục của thị trường chứng khoán tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch hôm nay. VN-Index tăng 39,98 điểm (+2,35%) lên 1.744,66 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1.750 điểm. Sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường với số mã chứng khoán tăng giá áp đảo. Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 20.264 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.880,6 tỷ đồng và bán ra 2.203,3 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 677,3 tỷ đồng. Trên 3 sàn, giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 670 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng đáng chú ý sau giai đoạn dòng vốn ngoại liên tục bán ròng.

Dòng tiền ngoại tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với 194,5 tỷ đồng, tiếp đến là VNM (157,9 tỷ đồng), MSN (105,2 tỷ đồng) và FPT (76,2 tỷ đồng). Ngoài ra, khối ngoại cũng giải ngân tích cực vào MCH (75,9 tỷ đồng), GMD (73 tỷ đồng), LPB, VHM, PNJ và MWG, với giá trị mua ròng 37 - 46 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại quay trở lại ở VIC và VHM trong bối cảnh nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Riêng VHM tăng mạnh 4,29%, lên 146.000 đồng/cổ phiếu và cũng được khối ngoại mua ròng hơn 45 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 30/7. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng đã giảm đáng kể và không còn tập trung vào một cổ phiếu đơn lẻ. TCB là mã bị bán ròng mạnh nhất với 144,1 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Tiếp theo là ACB (63,2 tỷ đồng), NVL (47,3 tỷ đồng), GEX (33,4 tỷ đồng) và VIX (32,6 tỷ đồng). Các mã VPB, EIB, MSB, DGW và MBB đều ghi nhận giá trị bán ròng dưới 20 tỷ đồng.

So với những phiên trước, hoạt động giao dịch của khối ngoại đã cân bằng hơn khi lực mua được mở rộng sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi quy mô bán ròng thu hẹp đáng kể, nhất là ở một số cổ phiếu ngân hàng. Việc dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng đúng thời điểm VN-Index bứt phá qua vùng 1.740 điểm góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường trong ngắn hạn./.