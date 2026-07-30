Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Theo Quyết định số 1998/QĐ-BTC, có 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Trong đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm: đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã được thành lập trước ngày Luật HTX có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật HTX 2023; chấm dứt hoạt động tổ hợp tác; cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX; đăng ký giải thể HTX, liên hiệp HTX…

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác; hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác; chấm dứt hoạt động tổ hợp tác; thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký HTX, liên hiệp HTX; đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành HTX; đăng ký khi HTX, liên hiệp HTX chia, tách, hợp nhất…

Quyết định số 1998/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 24/7/2026; bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 01, 02, 03, 05, 06, 08, 14, 16, 18, 19, 20, 21,22, 25, 26 Mục 1 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-BTC ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bãi bỏ nội dung số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05 Mục 1 Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.