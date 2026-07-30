Thỏa thuận ngừng bắn không chính thức giữa Mỹ và Iran đã chính thức chấm dứt sau 4 ngày, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan nhằm đáp trả các động thái của Washington nhắm vào lợi ích của Tehran. IRGC cũng tuyên bố đã can thiệp quân sự để ngăn chặn 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Đáp trả ngay sau đó, Mỹ nâng mức cảnh báo an ninh tại Trung Đông lên báo động đỏ. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 29/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Washington sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, thị trường còn bắt đầu lo ngại rủi ro lan sang các tuyến xuất khẩu dầu thay thế của khu vực. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ khiến giới đầu tư đánh giá khả năng duy trì nguồn cung của Trung Đông có thể bị suy giảm nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Đặc biệt, hệ thống đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia với công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày, vốn được xem là “phương án dự phòng” để vận chuyển dầu ra Biển Đỏ khi eo biển Hormuz gặp gián đoạn, cũng được đặt trong trạng thái rủi ro cao hơn.

Giá dầu đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, hàng loạt yếu tố khác cũng góp phần củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt trong thời gian tới, như việc Washington chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, lực lượng Houthi cân nhắc thu phí các tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb, hay khả năng OPEC+ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong 3 tháng cuối năm sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm trước đó.

Trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị liên tiếp gia tăng, thị trường đã nhanh chóng nâng mức phần bù rủi ro đối với giá dầu, bất chấp nguồn cung thực tế chưa ghi nhận sự gián đoạn trên diện rộng. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (29/7), giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 6,56% và 7,91%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu quay đầu giảm, giá dầu WTI ở mức 83,95 USD/thùng, giảm 0,51 USD/thùng, tương ứng giảm 0,60%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 84,46 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay tại 84,37 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 87,50 USD/thùng, giảm 0,61 USD/thùng, tương ứng giảm 0,69%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 88,11 USD/thùng, mở cửa phiên hôm nay tại 88,12 USD/thùng.

Ngoài những căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu còn được hỗ trợ bởi báo cáo tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trái với dự báo chỉ giảm nhẹ khoảng 1 triệu thùng của thị trường, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ bất ngờ giảm tới 7,2 triệu thùng, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2018.