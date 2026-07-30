Ngân hàng Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị của Gia Lai trong phối hợp triển khai dự án

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị giai đoạn đầu của Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Gia Lai mở rộng.

Thành viên đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Loan.

Đoàn công tác WB do ông Nguyễn Huy Dũng và ông Steven Louis Rubinyi, đều là Chuyên gia cao cấp về Quản lý rủi ro thiên tai của WB, đồng Trưởng đoàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực đề xuất, trao đổi với WB và thực hiện thủ tục đề xuất khoản vay với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, giải trình về sự phù hợp của việc lựa chọn vốn vay, hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu của dự án, phân kỳ đầu tư và khả năng bố trí vốn đối ứng, phương án quản lý, sử dụng và xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác WB ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nhanh chóng, bài bản của UBND tỉnh Gia Lai, cơ quan chủ quản dự án và chủ đầu tư dự án.

Theo WB, đây là dự án đầu tiên trên cả nước được trình lên Thủ tướng phê duyệt đề xuất khoản vay theo quy định của Nghị định số 119/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Chuyên gia WB cho biết, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn về công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và chuẩn bị song song các thủ tục để các địa phương khác học tập kinh nghiệm.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Đoàn công tác WB cho biết, sắp tới, WB sẽ cử chuyên gia hỗ trợ chủ đầu tư dự án sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất khoản vay; tiến tới đàm phán khoản vay và ký kết hiệp định vay vào tháng 7/2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Gia Lai mở rộng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lũ quét, sạt lở; nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Cùng với đó, dự án cũng góp phần đồng bộ các tuyến giao thông kết nối trung tâm kinh tế, xã hội của 2 vùng Quy Nhơn và Pleiku, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, tỉnh thống nhất cao với quy trình tiến hành song song các nhiệm vụ: lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường… để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các yêu cầu của WB về vốn vay ưu đãi; quản lý chặt chẽ dự án, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề xuất WB tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ nguồn vốn và kỹ thuật cho các dự án hạ tầng đô thị mở rộng tiếp theo trên địa bàn tỉnh như hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải tại Quy Nhơn và các vùng phụ cận.