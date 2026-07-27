Xã hội

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Hà Phương

Hà Phương

15:57 | 27/07/2026
(TBTCO) - Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, gần 1.500 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập.
aa
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 26/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, các đơn vị đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ tập thể. Riêng tại Tuyên Quang phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ; tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) tìm thấy 104 hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể (khoảng 13 hài cốt liệt sĩ).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập
Trao kỷ vật cho gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) tại chương trình Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”, tổ chức tối 26/7/2026. Ảnh: VGP.

Để thực hiện nhiệm vụ này, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.541 người đã được huy động. Trong đó có 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Riêng tại Lào có 8 đội, Campuchia có 11 đội.

Cùng với công tác quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm là xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 80.882 mộ liệt sĩ. Trong số này, có 56.425 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỉ lệ 69,76%.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên chuyên môn đã được huy động trên phạm vi cả nước.

Cùng với việc lấy mẫu từ hài cốt liệt sĩ, các đơn vị cũng triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Kết quả đã thu được 250.000 mẫu thân nhân, trong đó 66.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác đối sánh, xác minh thông tin.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác xác định danh tính liệt sĩ, góp phần giúp nhiều gia đình tìm lại thông tin người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai khẩn trương, bảo đảm yêu cầu khoa học và pháp lý. Tính đến ngày 26/7/2026, các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương trên cả nước.

Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 13.231 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 15/17 tỉnh, thành phố tham gia chương trình; đồng thời thực hiện giám định 130 mẫu phục vụ công tác xác định danh tính.

Rà phá hơn 8.462 ha bom mìn, vật nổ

Chiến dịch 500 ngày đêm đã triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập. Đến nay, diện tích rà phá đạt 8.462,16 ha trên tổng số 22.725 ha, tương đương 37,24% kế hoạch.

Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) - nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - đã rà phá được 3.566,7 ha trên tổng số 4.460 ha, đạt 79,97% kế hoạch.

Tham gia nhiệm vụ có 360 đội rà phá bom mìn, huy động 5.183 người cùng 1.311 máy dò và trang thiết bị chuyên dụng.

Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn tạo điều kiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực từng là chiến trường ác liệt.

Những kết quả bước đầu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các cơ quan chuyên môn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Chiến dịch được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hà Phương
Từ khóa:
Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tìm kiếm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bài liên quan

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân

Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Dành cho bạn

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

Hải quan khu vực I truy thu hơn 80,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan khu vực I truy thu hơn 80,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

Gỡ vướng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan

Gỡ vướng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kiểm toán nội bộ khối cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kiểm toán nội bộ khối cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Đọc thêm

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

(TBTCO) - Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.
Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mở ra bước chuyển từ tư duy bảo tồn sang khai thác bền vững giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Siết xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Siết xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý nghiêm các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

(TBTCO) - Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, hành vi trốn đóng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân và lên đến 150 triệu đồng với tổ chức vi phạm.
KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

(TBTCO) - Việc hợp tác giữa KIM LONG MOTOR và Phương Trinh Buslines sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch...
Tuổi trẻ Bộ Tài chính thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Tuổi trẻ Bộ Tài chính thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (Hà Nội), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn đối với các Anh hùng Liệt sĩ.
Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

(TBTCO) - Sáng 23/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Tham dự hội nghị, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem đã trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.
Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu 25 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, ngành gỗ Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác nguyên liệu sang phát triển chuỗi giá trị xanh, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, gắn chế biến sâu với quản lý rừng bền vững và bảo vệ môi trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Lãi suất vay mua nhà "neo" hai con số, kỳ vọng hạ nhiệt không dễ

Lãi suất vay mua nhà "neo" hai con số, kỳ vọng hạ nhiệt không dễ

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh