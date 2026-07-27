Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 26/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, các đơn vị đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ tập thể. Riêng tại Tuyên Quang phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ; tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) tìm thấy 104 hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể (khoảng 13 hài cốt liệt sĩ).

Trao kỷ vật cho gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) tại chương trình Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”, tổ chức tối 26/7/2026. Ảnh: VGP.

Để thực hiện nhiệm vụ này, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.541 người đã được huy động. Trong đó có 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Riêng tại Lào có 8 đội, Campuchia có 11 đội.

Cùng với công tác quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm là xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 80.882 mộ liệt sĩ. Trong số này, có 56.425 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỉ lệ 69,76%.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên chuyên môn đã được huy động trên phạm vi cả nước.

Cùng với việc lấy mẫu từ hài cốt liệt sĩ, các đơn vị cũng triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Kết quả đã thu được 250.000 mẫu thân nhân, trong đó 66.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác đối sánh, xác minh thông tin.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác xác định danh tính liệt sĩ, góp phần giúp nhiều gia đình tìm lại thông tin người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai khẩn trương, bảo đảm yêu cầu khoa học và pháp lý. Tính đến ngày 26/7/2026, các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương trên cả nước.

Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 13.231 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 15/17 tỉnh, thành phố tham gia chương trình; đồng thời thực hiện giám định 130 mẫu phục vụ công tác xác định danh tính.

Rà phá hơn 8.462 ha bom mìn, vật nổ

Chiến dịch 500 ngày đêm đã triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập. Đến nay, diện tích rà phá đạt 8.462,16 ha trên tổng số 22.725 ha, tương đương 37,24% kế hoạch.

Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) - nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - đã rà phá được 3.566,7 ha trên tổng số 4.460 ha, đạt 79,97% kế hoạch.

Tham gia nhiệm vụ có 360 đội rà phá bom mìn, huy động 5.183 người cùng 1.311 máy dò và trang thiết bị chuyên dụng.

Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn tạo điều kiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực từng là chiến trường ác liệt.

Những kết quả bước đầu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các cơ quan chuyên môn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Chiến dịch được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.