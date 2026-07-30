Chứng khoán ngày 30/7: Dòng tiền lan tỏa, nhiều mã "quật khởi", VN-Index tăng bứt phá

VN-Index tăng gần 40 điểm

Thị trường có phiên thứ 3 liên tiếp tăng điểm tích cực, trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới biến động giảm mạnh. Tâm lý nhà đầu tư cải thiện hơn khi VN-Index vượt lên kháng cự 1.700 điểm. Lực cầu giá lên cải thiện tốt, áp lực cung ngắn hạn giảm. VN-Index rung lắc nhẹ đầu phiên và duy trì tăng điểm tích cực đến cuối phiên với thanh khoản cải thiện tốt. Kết phiên VN-Index tăng 39,98 điểm (+2,35%) lên mức 1.744,66 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.750 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có tới 277 mã tăng giá, 33 mã giữ giá tham chiếu và 58 mã giảm giá.

Phiên giao dịch với cái kết trọn vẹn của VN-Index khi toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Bán lẻ, chứng khoán, ngân hàng và công nghệ viễn thông là những nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng 37,15 điểm, lên mức 1.866,27 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế với 28 mã tăng giá, chỉ có 1 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường có phiên “đồng khởi” với thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 16,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 857 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 20.264 tỷ đồng tăng 40,90% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,37 điểm, lên mức 275,05 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,35 điểm, lên mức 126,5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài hưởng ứng cùng đà tăng của toàn thị trường với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 679 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+195 tỷ đồng), VNM (+158 tỷ đồng) và MSN (+105 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, TCB (-144 tỷ đồng), ACB (-63 tỷ đồng), NVL (-47 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 14 tỷ đồng.

Lực cầu áp đảo, tâm lý nhà đầu tư cải thiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực với phiên tăng thứ ba liên tiếp. Sau khoảng 30 phút đầu giao dịch giằng co quanh tham chiếu, lực cầu chủ động gia tăng mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã nhanh chóng lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, giúp VN-Index bứt phá trong suốt thời gian còn lại của phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng gần 40 điểm lên xấp xỉ 1.745 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ phiên bùng nổ ngày 8/4. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực khi sắc xanh phủ kín nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu có độ nhạy cao với dòng tiền.

VN-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực với phiên tăng thứ ba liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm với hàng loạt mã tăng kịch trần như VCI, VIX, CTS; nhóm bất động sản nổi bật với VRE, trong khi nhóm cảng biển cũng thu hút dòng tiền với VSC, PVT. Ở nhóm vốn hóa lớn, VHM tăng 5,64%, BID tăng 5,08% và VCB tăng 3,48%, trở thành những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào mức tăng của VN-Index. Trong khi đó, áp lực điều chỉnh chủ yếu xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chung của thị trường.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt, đạt mức cao nhất trong ba phiên hồi phục gần đây và cao hơn khoảng 16,5% so với bình quân 20 phiên. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu tăng giá, với số mã tăng áp đảo số mã giảm tới 26,4 lần, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã vượt trở lại đường trung bình động MA10, tương ứng vùng 1.711 điểm, sau nhiều phiên chịu áp lực bán. Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, xu hướng đảo chiều vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận. Chỉ số cần vượt vùng kháng cự 1.760 - 1.780 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao để củng cố khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững./.