Chứng khoán

VRE báo lãi sau thuế quý II/2026 đạt 1.609 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ

Hải Băng

Hải Băng

[email protected]
13:00 | 29/07/2026
(TBTCO) - Trong quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất của VRE đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025.
aa
VRE báo lãi sau thuế quý II/2026 đạt 1.609 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Ngày 29/7/2026, Công ty cổ phần Vincom Retail (mã Ck: VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Trong quý II, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 88,6% vào cuối quý II/2026, giá thuê trung bình tăng nhẹ trên toàn hệ thống và đóng góp của các trung tâm thương mại mới khai trương trong nửa sau năm 2025. Ngoài ra, nếu loại trừ kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan trong quý II/2026 tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2026 của Công ty đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026./.

Hải Băng
Từ khóa:
Vincom Retail quý II trung tâm thương mại vre vincom retail vingroup

Bài liên quan

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, cổ phiếu SHB lọt "tầm ngắm"

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, cổ phiếu SHB lọt "tầm ngắm"

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: “Đất nước Thiên hùng ca” khơi dậy niềm tự hào Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: “Đất nước Thiên hùng ca” khơi dậy niềm tự hào Việt Nam

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Dành cho bạn

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

Nhận diện thách thức đối với xuất khẩu sau lệnh áp thuế mới của Hoa Kỳ

Nhận diện thách thức đối với xuất khẩu sau lệnh áp thuế mới của Hoa Kỳ

Đề xuất bổ sung loại hình bất động sản đưa vào kinh doanh

Đề xuất bổ sung loại hình bất động sản đưa vào kinh doanh

Đề xuất tăng phân cấp trong tổ chức và vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Đề xuất tăng phân cấp trong tổ chức và vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo đà nâng chất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo đà nâng chất

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang lấy lại nhịp phát hành. Sự phục hồi về quy mô sẽ phát huy vai trò và giá trị khi đi cùng chất lượng tổ chức phát hành, kỷ luật sử dụng vốn và khả năng nhận diện rủi ro của nhà đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tháo gỡ vướng mắc, nghiên cứu dựng sổ, đấu giá điện tử

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tháo gỡ vướng mắc, nghiên cứu dựng sổ, đấu giá điện tử

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp đối với thị trường cổ phiếu, bao gồm gỡ vướng hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.
Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm

Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch Vietravel với tổng số tiền 295 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực.
Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

(TBTCO) - Theo ông Phan Dũng Khánh - Chuyên gia tư vấn đầu tư độc lập, thị trường vàng chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, cùng các yếu tố trong nước như tâm lý nhà đầu tư và quan hệ cung - cầu. Tuy nhiên, xu hướng giá vàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến của thị trường thế giới.
Hướng tới quy mô dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 60% GDP vào năm 2045

Hướng tới quy mô dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 60% GDP vào năm 2045

(TBTCO) - Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính vừa được Thủ tướng phê duyệt đề ra nhiều giải pháp phát triển thị trường trái phiếu, từ hoàn thiện cơ chế xếp hạng tín nhiệm, đa dạng hóa sản phẩm đến hoàn thiện hạ tầng thị trường, hướng tới mục tiêu quy mô dư nợ đạt khoảng 60% GDP vào năm 2045.
Doanh nghiệp mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua

Doanh nghiệp mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua

(TBTCO) - Doanh nghiệp đã mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần từ 20/7 - 24/7, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm 2026 lên 167.735 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Khối ngoại có thể đảo chiều mua ròng trong gần vài tháng tới

Khối ngoại có thể đảo chiều mua ròng trong gần vài tháng tới

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư quốc tế rời bỏ Việt Nam. Giá trị tài sản do khối ngoại nắm giữ vẫn gia tăng, số lượng định chế tham gia thị trường mở rộng và xu hướng dòng vốn có thể đảo chiều khi tiến trình nâng hạng bước vào giai đoạn mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cho vay tăng mạnh 37% giúp NCB lãi hơn 700 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Cho vay tăng mạnh 37% giúp NCB lãi hơn 700 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Bỏ trứng nhiều "giỏ", danh mục đầu tư đa dạng giúp Tái bảo hiểm VINARE báo lãi hơn 290 tỷ đồng

Bỏ trứng nhiều "giỏ", danh mục đầu tư đa dạng giúp Tái bảo hiểm VINARE báo lãi hơn 290 tỷ đồng

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội đầu tư vào các dự án công nghệ và logistics

TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội đầu tư vào các dự án công nghệ và logistics

Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu

Chứng khoán ngày 29/7: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền vẫn yếu

Bộ Tài chính sửa đổi 11 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan về hàng miễn thuế

Bộ Tài chính sửa đổi 11 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan về hàng miễn thuế

Chứng khoán phái sinh ngày 29/7: VN30-Index tăng hơn 1%, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 29/7: VN30-Index tăng hơn 1%, chênh lệch dương trở lại

Hải quan cập nhật 14 ý kiến phân loại mới của WCO về mã HS

Hải quan cập nhật 14 ý kiến phân loại mới của WCO về mã HS

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +15.60
29/07 | +15.60 (7,428.78 +15.60 (+0.21%))
DJI +537.24
29/07 | +537.24 (52,747.32 +537.24 (+1.03%))
IXIC -55.17
29/07 | -55.17 (24,876.91 -55.17 (-0.22%))
NYA +130.85
29/07 | +130.85 (24,229.67 +130.85 (+0.54%))
XAX -38.97
29/07 | -38.97 (8,285.06 -38.97 (-0.47%))
BUK100P +2.19
29/07 | +2.19 (1,082.42 +2.19 (+0.20%))
RUT +5.77
29/07 | +5.77 (2,953.80 +5.77 (+0.20%))
VIX +0.68
29/07 | +0.68 (18.89 +0.68 (+3.73%))
FTSE +31.14
29/07 | +31.14 (10,902.16 +31.14 (+0.29%))
GDAXI +46.39
29/07 | +46.39 (25,510.40 +46.39 (+0.18%))
FCHI -54.91
29/07 | -54.91 (8,403.87 -54.91 (-0.65%))
STOXX50E -28.56
29/07 | -28.56 (6,260.95 -28.56 (-0.45%))
N100 -1.53
29/07 | -1.53 (1,903.02 -1.53 (-0.08%))
BFX -30.22
29/07 | -30.22 (5,715.74 -30.22 (-0.53%))
MOEX.ME -0.11
29/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +497.07
29/07 | +497.07 (25,807.92 +497.07 (+1.96%))
STI +97.08
29/07 | +97.08 (5,713.19 +97.08 (+1.73%))
AXJO +90.80
29/07 | +90.80 (9,038.60 +90.80 (+1.01%))
AORD +87.70
29/07 | +87.70 (9,199.70 +87.70 (+0.96%))
BSESN +888.68
29/07 | +888.68 (77,654.60 +888.68 (+1.16%))
JKSE -39.20
29/07 | -39.20 (6,091.39 -39.20 (-0.64%))
KLSE +3.08
29/07 | +3.08 (1,715.56 +3.08 (+0.18%))
NZ50 +114.74
29/07 | +114.74 (13,976.67 +114.74 (+0.83%))
KS11 -360.42
29/07 | -360.42 (5,663.24 -360.42 (-5.98%))
TWII -1,564.18
29/07 | -1,564.18 (40,039.18 -1,564.18 (-3.76%))
GSPTSE +181.56
29/07 | +181.56 (35,749.70 +181.56 (+0.51%))
BVSP -265.19
29/07 | -265.19 (176,299.56 -265.19 (-0.15%))
MXX +149.63
29/07 | +149.63 (67,307.54 +149.63 (+0.22%))
IPSA -59.68
29/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -48,954.25
29/07 | -48,954.25 (3,256,361.75 -48,954.25 (-1.48%))
TA125.TA -29.29
29/07 | -29.29 (3,994.18 -29.29 (-0.73%))
CASE30 -102.70
29/07 | -102.70 (53,627.30 -102.70 (-0.19%))
JN0U.JO +55.12
29/07 | +55.12 (6,591.70 +55.12 (+0.84%))
DX-Y.NYB +0.02
29/07 | +0.02 (101.44 +0.02 (+0.02%))
125904-USD-STRD -2.85
29/07 | -2.85 (2,801.14 -2.85 (-0.10%))
XDB -0.06
29/07 | -0.06 (132.88 -0.06 (-0.05%))
XDE +0.13
29/07 | +0.13 (113.86 +0.13 (+0.11%))
000001.SS +15.15
29/07 | +15.15 (3,828.47 +15.15 (+0.40%))
N225 -930.73
29/07 | -930.73 (61,434.19 -930.73 (-1.49%))
XDN +0.00
29/07 | +0.00 (61.07 +0.00 (+0.00%))
XDA -0.44
29/07 | -0.44 (69.46 -0.44 (-0.64%))