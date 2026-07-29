VRE báo lãi sau thuế quý II/2026 đạt 1.609 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ

|
GSPC +15.60
29/07 | +15.60
(7,428.78 +15.60 (+0.21%))
|
DJI +537.24
29/07 | +537.24
(52,747.32 +537.24 (+1.03%))
|
IXIC -55.17
29/07 | -55.17
(24,876.91 -55.17 (-0.22%))
|
NYA +130.85
29/07 | +130.85
(24,229.67 +130.85 (+0.54%))
|
XAX -38.97
29/07 | -38.97
(8,285.06 -38.97 (-0.47%))
|
BUK100P +2.19
29/07 | +2.19
(1,082.42 +2.19 (+0.20%))
|
RUT +5.77
29/07 | +5.77
(2,953.80 +5.77 (+0.20%))
|
VIX +0.68
29/07 | +0.68
(18.89 +0.68 (+3.73%))
|
FTSE +31.14
29/07 | +31.14
(10,902.16 +31.14 (+0.29%))
|
GDAXI +46.39
29/07 | +46.39
(25,510.40 +46.39 (+0.18%))
|
FCHI -54.91
29/07 | -54.91
(8,403.87 -54.91 (-0.65%))
|
STOXX50E -28.56
29/07 | -28.56
(6,260.95 -28.56 (-0.45%))
|
N100 -1.53
29/07 | -1.53
(1,903.02 -1.53 (-0.08%))
|
BFX -30.22
29/07 | -30.22
(5,715.74 -30.22 (-0.53%))
|
MOEX.ME -0.11
29/07 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +497.07
29/07 | +497.07
(25,807.92 +497.07 (+1.96%))
|
STI +97.08
29/07 | +97.08
(5,713.19 +97.08 (+1.73%))
|
AXJO +90.80
29/07 | +90.80
(9,038.60 +90.80 (+1.01%))
|
AORD +87.70
29/07 | +87.70
(9,199.70 +87.70 (+0.96%))
|
BSESN +888.68
29/07 | +888.68
(77,654.60 +888.68 (+1.16%))
|
JKSE -39.20
29/07 | -39.20
(6,091.39 -39.20 (-0.64%))
|
KLSE +3.08
29/07 | +3.08
(1,715.56 +3.08 (+0.18%))
|
NZ50 +114.74
29/07 | +114.74
(13,976.67 +114.74 (+0.83%))
|
KS11 -360.42
29/07 | -360.42
(5,663.24 -360.42 (-5.98%))
|
TWII -1,564.18
29/07 | -1,564.18
(40,039.18 -1,564.18 (-3.76%))
|
GSPTSE +181.56
29/07 | +181.56
(35,749.70 +181.56 (+0.51%))
|
BVSP -265.19
29/07 | -265.19
(176,299.56 -265.19 (-0.15%))
|
MXX +149.63
29/07 | +149.63
(67,307.54 +149.63 (+0.22%))
|
IPSA -59.68
29/07 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV -48,954.25
29/07 | -48,954.25
(3,256,361.75 -48,954.25 (-1.48%))
|
TA125.TA -29.29
29/07 | -29.29
(3,994.18 -29.29 (-0.73%))
|
CASE30 -102.70
29/07 | -102.70
(53,627.30 -102.70 (-0.19%))
|
JN0U.JO +55.12
29/07 | +55.12
(6,591.70 +55.12 (+0.84%))
|
DX-Y.NYB +0.02
29/07 | +0.02
(101.44 +0.02 (+0.02%))
|
125904-USD-STRD -2.85
29/07 | -2.85
(2,801.14 -2.85 (-0.10%))
|
XDB -0.06
29/07 | -0.06
(132.88 -0.06 (-0.05%))
|
XDE +0.13
29/07 | +0.13
(113.86 +0.13 (+0.11%))
|
000001.SS +15.15
29/07 | +15.15
(3,828.47 +15.15 (+0.40%))
|
N225 -930.73
29/07 | -930.73
(61,434.19 -930.73 (-1.49%))
|
XDN +0.00
29/07 | +0.00
(61.07 +0.00 (+0.00%))
|
XDA -0.44
29/07 | -0.44
(69.46 -0.44 (-0.64%))