Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội đầu tư vào các dự án công nghệ và logistics

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:05 | 29/07/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hợp tác đầu tư với vùng Catalonia (Tây Ban Nha), tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và logistics thông minh. Cùng với việc giới thiệu nhiều dự án hạ tầng chiến lược, Thành phố kỳ vọng thu hút dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
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Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Catalonia năm 2026 diễn ra ngày 29/7, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, định hướng thu hút đầu tư của Thành phố đang chuyển từ mục tiêu tăng quy mô vốn sang ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và Tây Ban Nha đạt hơn 417 triệu USD. Tây Ban Nha hiện có 60 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đăng ký gần 40 triệu USD. Dù ghi nhận những kết quả tích cực, quy mô hợp tác vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và logistics.

Để mở rộng dư địa hợp tác, TP. Hồ Chí Minh đang mời gọi các nguồn lực quốc tế tham gia vào những dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu thương mại tự do và Trung tâm logistics Cái Mép Hạ cùng tổ hợp điện gió ngoài khơi có tổng công suất dự kiến 15.000 MW. Đây được xem là những dự án tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng, đồng thời mở ra dư địa hợp tác rộng lớn cho các nhà đầu tư Catalonia trong giai đoạn tới.

Theo ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố trở thành siêu đô thị đa trung tâm với diện tích hơn 6.772 km2, đóng góp gần 1/4 quy mô kinh tế cả nước và thu hút hơn 21.351 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 146,8 tỷ USD.

Song song với hạ tầng logistics, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho lĩnh vực công nghệ cao. Đến tháng 5/2026, khu công nghệ cao đang vận hành 166 dự án với tổng vốn đầu tư 13,73 tỷ USD, tạo giá trị xuất khẩu lũy kế khoảng 185 tỷ USD và hơn 53.600 lao động chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh mời gọi dòng vốn Catalonia bằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Quang cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Catalonia năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ đưa vào kêu gọi đầu tư Trung tâm Công nghệ Chiến lược quy mô 52 ha trong quý IV/2026, tiếp đó là Công viên Khoa học rộng gần 195 ha dự kiến triển khai vào năm 2027.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, bà Tracy Nguyen - chuyên gia tư vấn cấp cao của Catalonia cho biết, Catalonia hiện là một trong những trung tâm logistics quan trọng của châu Âu. Hàng hóa từ châu Á vận chuyển qua kênh đào Suez đến Catalonia có thể rút ngắn từ 3 - 4 ngày so với các cảng ở Bắc Âu. Bên cạnh đó, khu vực này đang thúc đẩy phát triển logistics xanh, hướng tới mục tiêu cảng biển không phát thải vào năm 2050 và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chuỗi cung ứng./.

Lạc Nguyên
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xúc tiến đầu tư TP.HCM thu hút đầu tư đổi mới sáng tạo hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha đầu tư nước ngoài (FDI)

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