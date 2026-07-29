Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:15 | 29/07/2026
(TBTCO) - Quy mô bán ròng của khối ngoại trong phiên đã giảm mạnh so với những ngày trước đó với lực cầu ngoại đã trở lại giải ngân vào các cổ phiếu đầu ngành như HPG, VIC, CTG hay FPT.
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Thị trường chứng khoán nối dài đà hồi phục trong phiên 29/7 khi lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp VN-Index tăng 24,06 điểm (+1,43%) lên 1.704,68 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên ba sàn, trong khi thanh khoản duy trì, khớp lệnh khoảng 14.388 tỷ đồng riêng trên sàn HOSE.

Cùng với diễn biến tích cực của chỉ số, áp lực bán của khối ngoại tiếp tục hạ nhiệt. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua 1.942 tỷ đồng và bán ra hơn 2.030 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 82,5 tỷ đồng. Tính trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 90 tỷ đồng, mức thấp nhất trong hơn một tuần liên tiếp duy trì trạng thái bán ròng.

VHM tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 227 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phần còn lại của thị trường. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm VIX (76,8 tỷ đồng), HDB (66,8 tỷ đồng), TCB (48,7 tỷ đồng) và ACB (45,9 tỷ đồng). Giá trị bán ròng tại các cổ phiếu còn lại đều dưới 40 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Hòa Phát sau báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm

Hòa Phát tiếp tục hút dòng vốn ngoại - Nguồn: Dstock

Điểm nhấn của phiên là cổ phiếu Hòa Phát (HPG) khi tiếp tục dẫn đầu danh sách mua ròng với 140,3 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu này trở thành tâm điểm giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài.

Xu hướng mua ròng của khối ngoại được tiếp sức sau thông tin kết quả kinh doanh khả quan của Tập đoàn Hòa Phát. Quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 55.557 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng, tăng 51%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt 108.870 tỷ đồng doanh thu và 15.480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 47% và 103% so với cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trái với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, giá cổ phiếu HPG lại giảm khá nhanh trong hơn một tháng trở lại đây và chỉ mới hồi phục hai phiên gần đây sau khi cổ phiếu này về mức đáy một năm.

Ngoài HPG, khối ngoại còn mua ròng đáng kể VIC (121,3 tỷ đồng), CTG (72,9 tỷ đồng), FPT (70,1 tỷ đồng) và MSN (51,8 tỷ đồng). Các mã VNM, SHB, PNJ và BSR cũng ghi nhận lực mua ròng nhưng giá trị thấp hơn.

Tùng Linh
Từ khóa:
hòa phát hpg vn-index khối ngoại

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