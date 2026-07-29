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Doanh nghiệp mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua

06:22 | 29/07/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp đã mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần từ 20/7 - 24/7, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm 2026 lên 167.735 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 20/7 - 24/7 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 4.139 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

Doanh nghiệp mua lại hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua
Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 281.205 tỷ đồng. Trong đó, có 174 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 254.873 tỷ đồng, chiếm 90,64% tổng giá trị phát hành; 24 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 26.333 tỷ đồng, chiếm 9,36%; cùng 1 đợt phát hành ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 4.510 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua, tăng mạnh so với mức 116 tỷ đồng của tuần liền trước đó. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 167.735 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị mua lại khoảng 145.043 tỷ đồng, chiếm 86,4% tổng giá trị mua lại trước hạn trên thị trường.

Theo VBMA, trong thời gian còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 107.230 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59.621 tỷ đồng, tương đương 55,6% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.756 tỷ đồng, chiếm 19,4%.

Về hoạt động giao dịch, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tuần đạt 7.455 tỷ đồng, tăng 12,26% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 876 nghìn tỷ đồng./.

Thu Hương
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trái phiếu mua lại trái phiếu phát hành trái phiếu trái phiếu đáo hạn ngân hàng bất động sản trái phiếu riêng lẻ vbma

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