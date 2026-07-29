Giá vàng hôm nay ngày 29/7: Vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce, vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.017 USD/ounce, giảm gần 60 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, tương đương khoảng 128,3 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí) và thấp hơn giá vàng trong nước 13,2 triệu đồng.

Kim loại quý chịu áp lực giảm khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở vùng cao và tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần này.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù vậy, giá vàng vẫn giữ trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Theo phân tích kỹ thuật ngắn hạn, kim loại quý hiện chưa đủ động lực để bứt phá lên vùng kháng cự 4.150 - 4.200 USD/ounce.

Bên cạnh đó, dù lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền suy yếu góp phần kéo lợi suất trái phiếu giảm, nhiều chỉ số kinh tế tích cực khác như doanh số bán lẻ tăng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp duy trì ở mức thấp, hoạt động kinh doanh cải thiện và niềm tin người tiêu dùng phục hồi vẫn khiến thị trường chưa kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hiện phần lớn nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, nguy cơ chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì theo hướng thắt chặt vẫn hiện hữu khi áp lực lạm phát từ giá dầu và năng lượng chưa hoàn toàn được loại bỏ. Điều này giúp giá vàng tiếp tục được hỗ trợ quanh mốc 4.000 USD/ounce, song cũng hạn chế khả năng tăng mạnh do tác động từ mặt bằng lãi suất cao và đồng USD vững giá.

Trong tuần, thị trường sẽ tập trung theo dõi kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed, các phát biểu định hướng của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, số liệu GDP của Mỹ công bố vào thứ Năm, cùng những diễn biến mới tại khu vực eo biển Hormuz.

Về kỹ thuật, nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên mốc 4.016,20 USD/ounce, vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce được đánh giá vẫn giữ vững. Ngược lại, nếu xuyên thủng ngưỡng này, thị trường có thể chuyển sự chú ý sang vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.950 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 28/7, giá vàng trong nước đảo chiều giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 138,1 - 142 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng./.