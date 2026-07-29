Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Thái Nguyên và Quảng Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 65.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng thu mua heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Quảng Trị và Huế xuống còn 62.000 đồng/kg, Gia Lai còn 62.000 đồng/kg và Đắk Lắk giảm xuống mức 61.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện là các địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 63.000 đồng/kg.

Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch heo hơi ở mức 62.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cùng giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Cà Mau. Sau điều chỉnh, Đồng Nai giảm xuống còn 62.000 đồng/kg, Cà Mau xuống mức 61.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Cần Thơ hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau cùng giữ mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai và Cà Mau, cùng giảm 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 65.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 61.000 đồng/kg xuất hiện tại Đắk Lắk, Đồng Tháp và Cà Mau./.