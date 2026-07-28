Chứng khoán phái sinh ngày 28/7: HPG dẫn dắt nhịp hồi phục, hợp đồng tương lai tăng thận trọng hơn

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường cơ sở ghi nhận nhịp hồi phục tích cực với VN30-Index tăng 17,85 điểm (+0,99%) lên 1.824,35 điểm, qua đó tiếp tục giữ trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Mức tăng này cũng tích cực hơn đáng kể so với VN-Index.

Diễn biến trong ngày cho thấy, chỉ số dao động giằng co trong phiên sáng trước khi lực cầu gia tăng rõ rệt từ đầu phiên chiều, giúp VN30-Index duy trì sắc xanh đến hết phiên. Có tới 21/30 cổ phiếu tăng giá, chỉ có 7 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Nhóm thép trở thành động lực chính khi HPG đóng góp gần 3,6 điểm cho chỉ số, vượt trội so với các mã còn lại. Đà tăng sau đó lan tỏa sang nhiều nhóm vốn hóa lớn như BSR, MWG, MSN, VNM và FPT, trong khi áp lực giảm chủ yếu đến từ VJC, LPB, SAB và HDB, nhưng mức tác động không lớn.

Thận trọng hơn thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh khá phân hoá khi có tới một nửa đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.823,6 điểm, tăng 0,71% so với phiên trước. Với mức tăng khiêm tốn hơn, chênh lệch với chỉ số cơ sở thu hẹp và chuyển sang âm nhẹ 0,35 điểm. Giá hợp đồng tương lai gần như bám sát diễn biến của VN30-Index sau nhiều phiên duy trì mức chênh lệch dương.

Các kỳ hạn khác cũng đều giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở 0,35 - 4,35 điểm. Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng đối với triển vọng trung hạn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục cải thiện khi tổng khối lượng giao dịch tăng 9,7% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 giảm nhẹ xuống 41.016 hợp đồng, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy lượng vị thế nắm giữ trên hợp đồng chính vẫn khá lớn.

Chênh lệch âm phổ biến tại 6/8 hợp đồng - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch đã gia tăng vị thế đầu cơ trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh. Đồng thời, với sự thận trọng đáng kể, nhiều khả năng kỳ vọng đang nghiêng về kịch bản VN30 sẽ điều chỉnh nhẹ sau nhịp hồi phục.

Các chuyên gia của SHS cho rằng, nhà đầu tư có thể đang chuyển dần sang giai đoạn phòng ngừa rủi ro thông qua việc chủ động mua trên thị trường cơ sở. Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 vẫn ở trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự quanh 1.830 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.800 điểm./.