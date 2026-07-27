Chứng khoán

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:20 | 27/07/2026
(TBTCO) - Dòng vốn ngoại tập trung giao dịch ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi cả danh sách mua ròng và bán ròng đều có nhiều đại diện của nhóm này. Cổ phiếu hãng kim hoàn PNJ tiếp tục là tâm điểm, nhưng lực mua - bán của khối ngoại hôm nay đã cân bằng.
aa

Sau nhịp hồi phục ở phần lớn phiên sáng, sắc đỏ lại áp đảo thị trường chứng khoán trong nửa cuối phiên chiều ngày 27/7. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đóng cửa tại 1.669,01 điểm, giảm 17,1 điểm (-1,01%). Trên sàn HOSE, số lượng cổ phiếu giảm giá tiếp tục chiếm ưu thế.

Thanh khoản vẫn chưa bứt lên. Giá trị khớp lệnh trên HOSE hôm nay đạt khoảng 14.575 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 789 tỷ đồng, quy mô đã thu hẹp so với phiên trước. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.364 tỷ đồng và bán ra 2.097 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 733 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua và bán ròng mạnh nhất trong phiên đều tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ở chiều mua, LPB dẫn đầu với giá trị mua ròng 69,5 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với 56,4 tỷ đồng. Ngoài 2 cổ phiếu nhà băng được mua ròng lớn, khối ngoại cũng giải ngân ròng vào FRT (gần 30 tỷ đồng) và MCH, VSC, VIC, MSN, nhưng giá trị đều ở mức khiêm tốn, dưới 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 95,8 tỷ đồng, theo sau là TCB (71,7 tỷ đồng), SHB (71,3 tỷ đồng), VHM (68,6 tỷ đồng) và SSI (63,1 tỷ đồng). Ngoài ra, VIX, ACB, GEX, MWG và HPG cũng ghi nhận lực bán ròng, nhưng giá trị không quá lớn.

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 27/7. Nguồn: Dstock

Phiên hôm nay không có cổ phiếu nào bị khối ngoại bán ròng trên 100 tỷ đồng. Tại một số cổ phiếu, lực mua - bán trong riêng nhóm nhà đầu tư nước ngoài khá cân bằng. Khối ngoại bán ra khá nhiều cổ phiếu VHM, PNJ, ACB hay VIC. Tuy nhiên, lực mua từ nội khối đã bù lại khá lớn. PNJ ghi nhận giá trị mua - bán của khối ngoại khá cân bằng, trong khi một số nhà đầu tư ngoại bán ra 94 tỷ đồng, cũng có lực mua vào từ nhóm này hơn 91 tỷ đồng.

Một trong những tâm điểm của thị trường là PNJ với giao dịch sôi động ở cả nhóm nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cổ phiếu này ghi nhận một phiên tăng kịch trần, lấy lại một phần mức giảm sâu sau tuần giao dịch đầy biến động trước đó. Mặc dù không nằm trong nhóm được mua ròng mạnh nhất, PNJ vẫn ghi nhận thanh khoản cao, phản ánh dòng tiền bắt đáy tiếp tục hiện diện sau khi cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian ngắn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại ngân hàng pnj

Bài liên quan

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

EU gia tăng các biện pháp SPS, doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động thích ứng

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Lập hàng rào sở hữu trí tuệ để giữ thị trường xuất khẩu

Đọc thêm

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.240 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và gần cán đích kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính cải thiện nhờ danh mục đầu tư mở rộng lên gần 20.000 tỷ đồng, trong khi hoạt động tái bảo hiểm phát huy hiệu quả.
Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

(TBTCO) - Áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trong quý III/2026 được dự báo giảm so với quý trước. Tuy nhiên, nửa cuối năm vẫn còn khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng gốc và lãi đến hạn thanh toán, trong khi quy mô thị trường tiếp tục thu hẹp do lượng phát hành mới chưa bù đắp trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn.
Dòng vốn rút ròng hơn 20.000 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư

Dòng vốn rút ròng hơn 20.000 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư

(TBTCO) - Các quỹ đầu tư bị rút ròng gần 20.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, dù áp lực đã hạ nhiệt trong quý II. Cùng với đó, hiệu suất tiếp tục phân hóa khi quỹ cổ phiếu suy giảm, còn quỹ trái phiếu duy trì mức sinh lời ổn định.
Giám sát hiệu quả là chìa khóa củng cố niềm tin nhà đầu tư

Giám sát hiệu quả là chìa khóa củng cố niềm tin nhà đầu tư

(TBTCO) - Ngày 24/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi họp tổng kết với Nhóm Ngân hàng Thế giới (NHTG) trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường vốn chung (J-CAP) về xây dựng mô hình giám sát dựa trên cơ sở rủi ro đối với các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

(TBTCO) - VN30-Index quay lại nhịp điều chỉnh với 20/30 cổ phiếu giảm giá. Trên thị trường phái sinh, cả 8 hợp đồng tương lai cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản giảm hơn 30% và không còn duy trì ngưỡng trên 300.000 hợp đồng như một số phiên trước.
Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

(TBTCO) - Đã có tới 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PNJ được giao dịch trong ngày hôm nay. Lực bán lớn có đóng góp một nửa từ các nhà đầu tư nước ngoài. PNJ cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất phiên.
Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (mã Ck: CLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Theo báo cáo, quý II/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 199,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 47%.
Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

(TBTCO) - Phân bón Bình Điền ghi nhận sản lượng tiêu thụ quý II giảm gần 58% so với cùng kỳ, đồng thời doanh thu giảm hơn 50% và lợi nhuận sau thuế giảm gần 65%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Đậu tương ghi nhận 4/5 phiên tăng giá trong tuần

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +3.68
27/07 | +3.68 (7,411.98 +3.68 (+0.05%))
DJI +235.65
27/07 | +235.65 (51,947.25 +235.65 (+0.46%))
IXIC -161.88
27/07 | -161.88 (24,975.82 -161.88 (-0.64%))
NYA +116.58
27/07 | +116.58 (23,990.88 +116.58 (+0.49%))
XAX -20.54
27/07 | -20.54 (8,402.90 -20.54 (-0.24%))
BUK100P +6.07
27/07 | +6.07 (1,074.04 +6.07 (+0.57%))
RUT -10.16
27/07 | -10.16 (2,930.00 -10.16 (-0.35%))
VIX -0.88
27/07 | -0.88 (17.70 -0.88 (-4.74%))
FTSE +66.16
27/07 | +66.16 (10,802.39 +66.16 (+0.62%))
GDAXI +434.95
27/07 | +434.95 (25,533.95 +434.95 (+1.73%))
FCHI +77.97
27/07 | +77.97 (8,450.25 +77.97 (+0.93%))
STOXX50E +84.30
27/07 | +84.30 (6,365.24 +84.30 (+1.34%))
N100 +10.00
27/07 | +10.00 (1,931.32 +10.00 (+0.52%))
BFX -2.17
27/07 | -2.17 (5,732.61 -2.17 (-0.04%))
MOEX.ME -0.11
27/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +243.95
27/07 | +243.95 (25,207.18 +243.95 (+0.98%))
STI +31.90
27/07 | +31.90 (5,620.24 +31.90 (+0.57%))
AXJO +121.70
27/07 | +121.70 (8,894.00 +121.70 (+1.39%))
AORD +122.30
27/07 | +122.30 (9,063.80 +122.30 (+1.37%))
BSESN +776.01
27/07 | +776.01 (76,835.78 +776.01 (+1.02%))
JKSE -10.65
27/07 | -10.65 (6,185.78 -10.65 (-0.17%))
KLSE +12.07
27/07 | +12.07 (1,713.09 +12.07 (+0.71%))
NZ50 +78.40
27/07 | +78.40 (13,850.69 +78.40 (+0.57%))
KS11 +65.13
27/07 | +65.13 (6,755.75 +65.13 (+0.97%))
TWII -20.65
27/07 | -20.65 (43,634.19 -20.65 (-0.05%))
GSPTSE +176.40
27/07 | +176.40 (35,369.10 +176.40 (+0.50%))
BVSP -2,682.05
27/07 | -2,682.05 (174,041.95 -2,682.05 (-1.52%))
MXX +117.26
27/07 | +117.26 (66,383.26 +117.26 (+0.18%))
IPSA -59.68
27/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -35,666.00
27/07 | -35,666.00 (3,283,854.00 -35,666.00 (-1.07%))
TA125.TA -18.38
27/07 | -18.38 (4,155.50 -18.38 (-0.44%))
CASE30 +216.30
27/07 | +216.30 (53,633.90 +216.30 (+0.40%))
JN0U.JO +85.24
27/07 | +85.24 (6,570.11 +85.24 (+1.31%))
DX-Y.NYB -0.10
27/07 | -0.10 (101.37 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD +22.35
27/07 | +22.35 (2,814.02 +22.35 (+0.80%))
XDB -0.08
27/07 | -0.08 (133.11 -0.08 (-0.06%))
XDE +0.07
27/07 | +0.07 (113.85 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +44.05
27/07 | +44.05 (3,858.25 +44.05 (+1.15%))
N225 +320.04
27/07 | +320.04 (64,931.19 +320.04 (+0.50%))
XDN +0.07
27/07 | +0.07 (61.10 +0.07 (+0.11%))
XDA +0.25
27/07 | +0.25 (69.95 +0.25 (+0.36%))