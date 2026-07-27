Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Sau nhịp hồi phục ở phần lớn phiên sáng, sắc đỏ lại áp đảo thị trường chứng khoán trong nửa cuối phiên chiều ngày 27/7. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đóng cửa tại 1.669,01 điểm, giảm 17,1 điểm (-1,01%). Trên sàn HOSE, số lượng cổ phiếu giảm giá tiếp tục chiếm ưu thế.

Thanh khoản vẫn chưa bứt lên. Giá trị khớp lệnh trên HOSE hôm nay đạt khoảng 14.575 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 789 tỷ đồng, quy mô đã thu hẹp so với phiên trước. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.364 tỷ đồng và bán ra 2.097 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 733 tỷ đồng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua và bán ròng mạnh nhất trong phiên đều tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ở chiều mua, LPB dẫn đầu với giá trị mua ròng 69,5 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với 56,4 tỷ đồng. Ngoài 2 cổ phiếu nhà băng được mua ròng lớn, khối ngoại cũng giải ngân ròng vào FRT (gần 30 tỷ đồng) và MCH, VSC, VIC, MSN, nhưng giá trị đều ở mức khiêm tốn, dưới 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 95,8 tỷ đồng, theo sau là TCB (71,7 tỷ đồng), SHB (71,3 tỷ đồng), VHM (68,6 tỷ đồng) và SSI (63,1 tỷ đồng). Ngoài ra, VIX, ACB, GEX, MWG và HPG cũng ghi nhận lực bán ròng, nhưng giá trị không quá lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 27/7. Nguồn: Dstock

Phiên hôm nay không có cổ phiếu nào bị khối ngoại bán ròng trên 100 tỷ đồng. Tại một số cổ phiếu, lực mua - bán trong riêng nhóm nhà đầu tư nước ngoài khá cân bằng. Khối ngoại bán ra khá nhiều cổ phiếu VHM, PNJ, ACB hay VIC. Tuy nhiên, lực mua từ nội khối đã bù lại khá lớn. PNJ ghi nhận giá trị mua - bán của khối ngoại khá cân bằng, trong khi một số nhà đầu tư ngoại bán ra 94 tỷ đồng, cũng có lực mua vào từ nhóm này hơn 91 tỷ đồng.

Một trong những tâm điểm của thị trường là PNJ với giao dịch sôi động ở cả nhóm nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cổ phiếu này ghi nhận một phiên tăng kịch trần, lấy lại một phần mức giảm sâu sau tuần giao dịch đầy biến động trước đó. Mặc dù không nằm trong nhóm được mua ròng mạnh nhất, PNJ vẫn ghi nhận thanh khoản cao, phản ánh dòng tiền bắt đáy tiếp tục hiện diện sau khi cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian ngắn./.